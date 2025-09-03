En
سویی در نوبیتکس لیست شد

هم‌زمان با افزوده شدن سویی به بازارهای نوبیتکس، قابلیت استیکینگ و استخر مشارکت هم برای آن فعال شده است
سویی در نوبیتکس لیست شد

رمزارز محبوب سویی (SUI) به فهرست دارایی‌های قابل معامله در پلتفرم نوبیتکس اضافه شد. بر این اساس علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها می‌توانند در بازارهای اسپات ریالی و تتری نوبیتکس، نسبت به خرید و فروش سویی اقدام کنند. نکته جالب توجه اینکه هم‌زمان با لیست شدن سویی، قابلیت استیکینگ و مشارکت در استخر این رمزارز هم فعال شده است. بنابراین علاوه بر سرمایه‌گذاری روی این کوین، با قفل کردن دارایی و مشارکت در استخر آن هم می‌توان از پاداش جداگانه‌ای بهره‌مند شد.

رمزارز سویی، توکن بومی یک شبکه بلاکچین به همین نام است که توسط جمعی از مهندسین سابق شرکت متا (فیس‌بوک) توسعه داده شده است. یکی از دلایل شهرت این شبکه ساختار و معماری متفاوت آن است که امکان تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر را فراهم می‌کند. در توصیف این نوآوری می‌توانیم بگوییم مدلی که سویی توسعه داده شبیه داشتن ظرف‌های جداگانه برای هر بخش از داده‌هاست، نه یک فضای بزرگ و مشترک. این رویکرد باعث می‌شود تراکنش‌های متعدد بتوانند به‌طور هم‌زمان و بدون تداخل با یکدیگر انجام شوند.

کوین سویی از سال 2023 عرضه شده و هشت ماه پیش سقف قیمتی 5.35 دلاری را تجربه کرده است. در حال حاضر اما ارزش هر واحد از این رمزارز حدود 3.34 دلار است. سویی از نظر ارزش بازار در حال حاضر در رتبه 15 کوین‌های جهان قرار دارد.

برای خرید و فروش این رمزارز می‌توانید به این آدرس در نوبیتکس، اولین و بزرگ‌ترین بازار ایرانی ارزهای دیجیتال مراجعه کنید. 

این گزارش جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به معنی هیچ توصیه‌‌ای برای خرید یا فروش رمزارز خاصی نیست. پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به هر بازاری درباره آن به طور کامل و از منابع مختلف تحقیق کنید و از انجام معاملات پر ریسک و شتابزده بپرهیزید.

 

