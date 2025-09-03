En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۳۷۴
کد خبر:۱۳۲۶۳۷۴
8 بازدید
نبض خبر

جزئیات عفو امیر تتلو؛ درخواست از رهبر انقلاب؟

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه توبه امیر تتلو احراز شده، تاکید کرد: «رئیس قوه قضائیه در صورت تایید، مراتب درخواست عفو ایشان را از رهبری درخواست خواهد کرد» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین مقصودلو امیر تتلو عفو
اخبار مرتبط
روایت یک آهنگساز از مسیری که تتلو طی کرد
مصاحبه امیر تتلو با بیست و سی
ویدیوی تازه از لحظه بازداشت تتلو در ایران
پاسخ سحر قریشی به پرسش‌ها درباره طارمی و تتلو
حرف‌های تتلو و بهنوش بختیاری در آشتی کنان
اعلام شرایط پذیرش توبه امیر تتلو؛ چگونه قسر در رفت؟
روایت رضا طعمه از روانی شدن امیر تتلو
هم‌بندی تتلو: اهل نماز بود و در مسجد شعر می‌خواند!
رفتار‌عجیب‌طرفداران تتلو همزمان با افشای تجاوزش
جزئیات حکم امیر تتلو به روایت وکیلش
کارنامه بازپرس جنجالی که بازداشت شد
حرف‌های امیر تتلو روی تخت بیمارستان
صوت امیر تتلو از زندان برای عفو گرفتن
تتلو و داوود هزینه دقیقاً کجا هستند؟
سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام تتلو قطعی و آماده اجرا است
افشاگری سحر قریشی درباره بازگشت تتلو به ایران
امیر تتلو در زندان ازدواج کرد!
دفاع تازه رائفی پور از تتلو و الهام چرخنده
روایت خشن فیلمبردار تتلو از تجاوزش به دختران
ویدیوی جنجالی سحر قریشی درباره تتلو ؛ به ایران می‌آید؟!
سرنوشت تتلو چه خواهد شد؟
رشته حیات امیر تتلو در دستان سحر قریشی؟!
تکذیب صدور قرار وثیقه برای امیر تتلو
حذف حساب 4.1 میلیونی تتلو در اینستاگرام، پایان سلبریتی مجازی؟
تحویل امیر تتلو به ایران / چه چیزی در انتظار خواننده بدنام است؟ + تصویر
آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو
اطلاع رسانی مادر تتلو درباره وضعیت پرونده پسرش
سلاخ‌خانه تتلیتی با فرمول نرمالیزاسیون
قوه قضاییه: امیر تتلو شاکی خصوصی نداشت
«تتلو» می‌خواهد به پیاده روی اربعین برود!
روایت صداوسیما از بازداشت امیر تتلو
حساب بانکی امیر تتلو زیر نظر
ویدیوی امیر تتلو از پیش بینی سرنوشتش
تصاویری از تغییر چهره امیر تتلو در اولین جلسه دادگاه
لحظه بازداشت تتلو در ایران توسط پلیس
امیر تتلو به ایران باز می‌گردد؟
جزئیات صدور حکم اعدام تتلو
واکنش قوه قضائیه به پرونده «تتلو»
تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند
امیر تتلو در کدام زندان تهران است؟ + جزئیات
ویدیوهای مرتبط
غرور ؛ عرشیاس

غرور ؛ عرشیاس

غرور قطعه‌ای از عرشیاس خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟