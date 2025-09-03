جزئیات عفو امیر تتلو؛ درخواست از رهبر انقلاب؟

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه توبه امیر تتلو احراز شده، تاکید کرد: «رئیس قوه قضائیه در صورت تایید، مراتب درخواست عفو ایشان را از رهبری درخواست خواهد کرد» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.