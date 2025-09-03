تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ تا ۱۷ شهریور

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ از سازمان سنجش آموزش کشور، احسان جمالی با اعلام این خبر گفت: انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروههای آزمایشی از روز سهشنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز شده و پیشتر قرار بود تا روز شنبه، ۱۵ شهریور ماه ادامه داشته باشد.
وی توضیح داد: با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشتهمحلهای مختلف، به خصوص ظرفیتهای رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، زمان انتخاب رشته داوطلبان آزمون تا روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه تمدید میشود.
کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته (نمره کل نهایی، رتبه، سهمیه و وضعیت بومی) شرکتکنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبتهای اول و دوم) از ۸ شهریورماه بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته و دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از یکشنبه، ۹ شهریورماه در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش منتشر شد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش، پذیرفتهشدگان رشتههای با آزمون تمام دورههای آموزش رایگان «شامل دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفتهشدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دورهها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبتنام کنند و چه ثبتنام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبتنام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.
علاوه بر این، همه پذیرفتهشدگان رشتههای با آزمون دورههای آموزش رایگان «شامل دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفتهشدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دورهها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، میبایست تا قبل از پایان زمان ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی میدادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال ۱۴۰۴، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشتهمحلهایِ پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشتهمحلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.
تبصره ۱: متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و غایبِ جلسۀ آزمونها بودند، نیازی به ثبتنام مجدد برای رشتههای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته درج کنند.
تبصره ۲: متقاضیانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههایی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام کنند.
تبصره ۳: در صورتیکه فردی هم در مرحله انتخاب رشتههای با آزمون و رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبتنام برای رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبتنام و انتخاب رشته کند، ثبتنام و انتخاب رشته وی در رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرده است پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و توضیحات مندرج در پیوستها و ویژهنامه انتخاب رشته، کدرشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشتهمحلهای انتخابی خود را در فرم پیشنویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کنند. پس از حصول اطمینان از صحت کدرشتهمحلهای انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند. پس از تایید نهایی کدرشتهمحلهای انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.
به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده میشود. ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان میتوانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش کنند.
متقاضیان رشتههای تحصیلی با شرایط خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشتهها را (که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچههای راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاعرسانیِ سازمان سنجش درج شده است) مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، این رشتهها را انتخاب کنند. لازم به توضیح است فهرست اسامی معرفیشدگان چندبرابرِ ظرفیت برای رشتههای بورسیه و با شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه یا گزینش در هفتۀ آخر شهریورماه در درگاه اطلاعرسانی سنجش منتشر خواهد شد.
تبصره ۱: در روش پذیرش با آزمون با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین رشتههای گروه آزمایشی هنر شامل (نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، مجسمهسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، کتابآرایی، آهنگسازی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، عکاسی و سینما) با شرایط خاص صورت میپذیرد، متقاضیانی که قبلاً برای شرکت در آزمون عملی این رشتهها در بازۀ زمانیِ ۲۲ تیرماه تا ۲ مردادماه ۱۴۰۴ اعلام علاقهمندی کرده و در آزمون عملی آنها شرکت کردهاند، در صورت تمایل باید این رشتهها را در بین ۱۵۰ انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، در هر اولویتی که علاقه دارند، قرار دهند.
تبصره ۲: چنانچه متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی علاقهمند به رشته با آزمونِ علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته نشدهاند، ولی در موعد مقرر علاقهمندی خود را به رشته علوم ورزشی اعلام و در آزمون عملی شرکت کردهاند، به آنان اجازه انتخاب رشتهمحلهای دوره روزانه و نوبت دوم، منحصراً در این رشته داده شده است.
متقاضیان برای اعلام علاقهمندی در رشتههای با آزمونِ دانشگاه پیامنور و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، باید نسبت به پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال به تفکیک هر یک از این دورهها از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام و سپس رشتهمحلهای این دانشگاهها و موسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.
سامانه انتخاب رشته مجازی نیز از ۹ شهریورماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (برای رشتههای با آزمون) در دسترس آنان قرار گرفته است.
پذیرش در کدرشتهمحلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای متقاضیان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و متقاضیان شاخه فنی و حرفهای یا کاردانش با معدل کل دیپلم و بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروههای آزمایشی در دورههای مختلف انجام میشود. نحوه گزینش با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی بر اساس جدول ضریب تأثیر اِعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، صورت خواهد گرفت.
متقاضیان علاقهمند به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی)، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز چهارشنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ و با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج آزمون به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.
تبصره ۱:
بر اساس مصوبه جلسه ۲۲ به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی توجه داشته باشند که رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش درج شده است و در صورت علاقهمندی به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، باید آنها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی در درگاه اطلاعرسانی این سازمان و در اولویت مورد دلخواه درج کنند.
متقاضیانی که هم در یکی از رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در یکی از رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، میتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات محل قبولی، ثبتنام کرده و ادامه تحصیل بدهند.
توصیههای سازمان سنجش برای انتخاب رشته داوطلبان:
۱- حتماً از فهرست کدرشتههای انتخابی نهایی خود، یک نسخه چاپی تهیه یا آن را ذخیره کنید. فرم انتخاب رشته خود را بازبینی و مشاهده کرده و در صورت نیاز به اصلاحِ کدرشتهمحلهای درج شده در آن (تا پایان مهلت انتخاب رشته)، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح کنید. نسخه چاپ یا ذخیره شده را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگه دارید.
۲- بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون؛ درخواستهای اشتباه در انتخاب رشته در این سازمان قابل بررسی نیست، لذا متقاضیان باید در درج رشتههای انتخابی دقت لازم را به عمل آورند. مسئولیت درج و ثبت نهایی رشتهمحلها در فرم انتخاب رشته با شخص متقاضی است و هیچ ادعایی مبنی بر اشتباه متصدی کافینت یا مشاور انتخاب رشته در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.
۳- برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته میکنند، از همین رو سازمان سنجش در طول زمان انتخاب رشته این موضوع را در قالب اطلاعیههای اصلاحی اطلاعرسانی خواهد کرد بنابراین لازم است متقاضیان تا پایان زمان انتخاب رشته با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سنجش از وجود این اطلاعیهها آگاه شده و در صورت نیاز انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.
۴- در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اِعمالِ سهمیۀ ایثارگران، باید حداکثر تا تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ به ارگانهای مربوط (محل تشکیل پرونده ایثارگری) مراجعه و موضوع علت عدم تأیید سهمیه یا درخواست اِعمالِ سهمیه را پیگیری کنند. در صورت تأیید نهایی سهمیه آنان و ارسال مشخصات آنان حداکثر تا تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ به سازمان سنجش توسط ستاد کل ارگان ذیربط در تهران، سهمیه آنان برای مرحله گزینش نهایی اعمال خواهد شد. در غیر این صورت بعد از تاریخ مذکور، اقدامی در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. در صورتیکه تغییری در وضعیت علمی متقاضیان به دلیل اصلاح سهمیه ایجاد شود، نتیجه در کارنامه آنها اعمال و در دهه سوم شهریور ماه برای اصلاح انتخاب رشته، با این دسته از متقاضیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.
۵- نمره کل سابقه تحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش، تحویل شده در وضعیت علمی متقاضیان اعمال و نتیجه در کارنامه قابل مشاهده است.
تبصره: متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سؤال در مورد نمره کل سابقه تحصیلی و یا تقاضای بررسی مجدد آن، موضوع را باید صرفاً از طریق آموزش و پرورش پیگیری کنند. بدیهی است در صورت تغییر در نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، کارنامه آنها شامل نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری اصلاح و امکان ویرایش انتخاب رشته در هفته آخر شهریورماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور فراهم خواهد شد. تأکید میشود این دسته از متقاضیان به هیچ وجه نیازی به مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.
