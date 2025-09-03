باغ کتاب تهران، همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، برنامه‌هایی را با محوریت سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه باغ کتاب تهران، همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، برنامه‌هایی را با محوریت سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌کند.

این برنامه‌ها از امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور با کتیبه‌نگاری اساتید به‌نام این حوزه نظیر استاد عرب‌تهرانی در فضایی به وسعت ۴۰ مترمربع آغاز شده و سپس در روز جمعه باغ کتاب میزبان سه رویداد فرهنگی مهم خواهد بود: رونمایی تازه‌های کودک و نوجوان انتشارات «به‌نشر» باحضور چهره‌های مطرح ادبیات کودک و نوجوان نظیر مصطفی رحماندوست، نمایشگاه تصویرگری مذهبی و نمایشگاه تخصصی کتاب پیامبر(ص) نیز برپا خواهد شد.

برنامه‌ها در روز شنبه با نشست تخصصی کتاب پیامبر ادامه یافته و در روز یکشنبه شب شعر ویژه ولادت پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.

همچنین دوشنبه ۱۷ شهریور تعدادی از تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان مهمان باغ کتاب خواهند بود. در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، (۱۸ تا ۲۰ شهریور) پویش «کوله‌پشتی مهربانی» با هدف جمع‌آوری و اهدای لوازم‌التحریر به مناطق در جریان خواهد و علاقه‌مندان می‌توانند در این سه روز با حضور در این مراسم، از برنامه‌های خانوادگی و شاد باغ کتاب بهره‌مند گردند.

جدول برنامه‌های این‌نهاد فرهنگی برای ایام هفته کتاب به این‌ترتیب است:

کتیبه نگاری (فضای اصلی باغ کتاب)

چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶

رونمایی کتاب انتشارات «به‌نشر» (فضای اصلی باغ کتاب)

جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶

نمایشگاه تصویرگری مذهبی (سالن گالری باغ کتاب)

جمعه ۱۴ شهریور تمام روز

نمایشگاه تخصصی کتاب پیامبر(ص) (سروستان باغ کتاب)

جمعه ۱۴ شهریور تمام روز

نشست تخصصی کتاب پیامبر (فضای اصلی باغ کتاب)

شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۷

شب شعر ویژه ولادت پیامبر اعظم(ص) (فضای اصلی باغ کتاب)

یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۹

کوله‌پشتی مهربانی (طبقه همکف باغ کتاب)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۱۷،۱۸،۱۹ شهریور تمام روز