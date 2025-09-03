En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام برنامه‌های باغ کتاب برای هفته وحدت

باغ کتاب تهران، همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، برنامه‌هایی را با محوریت سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌کند. 
کد خبر: ۱۳۲۶۳۶۴
| |
140 بازدید

اعلام برنامه‌های باغ کتاب برای هفته وحدت

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه باغ کتاب تهران، همزمان با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، برنامه‌هایی را با محوریت سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌کند. 

این برنامه‌ها از امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور با کتیبه‌نگاری اساتید به‌نام این حوزه نظیر استاد عرب‌تهرانی در فضایی به وسعت ۴۰ مترمربع آغاز شده و سپس در روز جمعه باغ کتاب میزبان سه رویداد فرهنگی مهم خواهد بود: رونمایی تازه‌های کودک و نوجوان انتشارات «به‌نشر» باحضور چهره‌های مطرح ادبیات کودک و نوجوان نظیر مصطفی رحماندوست، نمایشگاه تصویرگری مذهبی و نمایشگاه تخصصی کتاب پیامبر(ص) نیز برپا خواهد شد.

برنامه‌ها در روز شنبه با نشست تخصصی کتاب پیامبر ادامه یافته و در روز یکشنبه شب شعر ویژه ولادت پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.

همچنین دوشنبه ۱۷ شهریور تعدادی از تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان مهمان باغ کتاب خواهند بود. در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، (۱۸ تا ۲۰ شهریور) پویش «کوله‌پشتی مهربانی» با هدف جمع‌آوری و اهدای لوازم‌التحریر به مناطق در جریان خواهد و علاقه‌مندان می‌توانند در این سه روز با حضور در این مراسم، از برنامه‌های خانوادگی و شاد باغ کتاب بهره‌مند گردند.

جدول برنامه‌های این‌نهاد فرهنگی برای ایام هفته کتاب به این‌ترتیب است:

کتیبه نگاری (فضای اصلی باغ کتاب)
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶

رونمایی کتاب انتشارات «به‌نشر» (فضای اصلی باغ کتاب)
جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶

نمایشگاه تصویرگری مذهبی (سالن گالری باغ کتاب)
جمعه ۱۴ شهریور تمام روز

نمایشگاه تخصصی کتاب پیامبر(ص) (سروستان باغ کتاب)
جمعه ۱۴ شهریور تمام روز

نشست تخصصی کتاب پیامبر (فضای اصلی باغ کتاب)
شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۷

شب شعر ویژه ولادت پیامبر اعظم(ص) (فضای اصلی باغ کتاب)
یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۹

کوله‌پشتی مهربانی (طبقه همکف باغ کتاب)
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۱۷،۱۸،۱۹ شهریور تمام روز

اشتراک گذاری
برچسب ها
هفته وحدت باغ کتاب باغ کتاب تهران میلاد پیامبر میلاد پیامبر اکرم
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005Z2y
tabnak.ir/005Z2y