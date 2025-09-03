En
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بی تجربگی معاونت هنری ارشاد کنسرت میدان آزادی را لغو کرد گفت: همه می‌دانیم که اجرای برنامه‌های بزرگ و فاخر تنها روی کاغذ محقق نمی‌شود.
پشت پرده لغو کنسرت شجریان چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدامین توکلی زاده در خصوص کنسرت شجریان توضیحاتی ارائه کرد و گفت چهار سال است که گروه بزرگ و متنوعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا با برگزاری رویداد‌های متنوع در پایتخت، نشاط و شادابی را به مردم هدیه کنند. این تلاش‌ها در قالب جشن‌های خانوادگی میلیونی در مناسبت‌های ملی و مذهبی نمود پیدا کرده است که در هر یک از آنها، کنسرت‌های خیابانی متعددی با همت هنرمندان برجسته کشور برگزار می‌شود. این جشن‌های بزرگ، نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نهادها، دستگاه‌ها و به‌ویژه گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی است. هدف این تلاش‌ها، فراهم آوردن فضایی امن و آرام برای خانواده‌ها است تا بتوانند با توجه به سلایق متنوع خود، از برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده بهره‌مند شوند و با شادابی و سلامت به خانه‌های خود بازگردند. روز دوشنبه (تعطیل رسمی)، یکی از همکاران سابق معاونت اجتماعی طی تماس تلفنی اطلاع داد که قصد برگزاری چند شب کنسرت در میدان آزادی را دارند و اولین برنامه با اجرای جناب آقای همایون شجریان هنرمند عزیز کشورمان در روز جمعه برگزار خواهد شد. او از نیاز به همکاری شهرداری منطقه ۹ سخن گفت. پس از آن، جناب آقای دکتر احمدی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز تماس گرفتند و همین درخواست را مطرح کردند. بلافاصله به مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران دستور دادم تا هماهنگی و مساعدت لازم با شهرداری منطقه ۹ انجام شود.

فرض اولیه من و مدیرکل فرهنگی این بود که با توجه به زمان بسیار کم باقیمانده تا روز اجرا، حتما مقدمات قانونی و تمهیدات اجرایی از پیش فراهم شده و فقط ما از آن بی‌اطلاع بوده‌ایم. همچنین، با توجه به اینکه مسئولیت اجرای برنامه بر عهده معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرکار خانم رضایی بود، تصور می‌کردیم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. اما چند ساعت بعد مشخص شد که موضوع تازه در صبح روز سه‌شنبه قرار است در شورای تأمین استانداری تهران بررسی و تصمیم‌گیری شود. هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی استانداری یا فرمانداری تهران اتخاذ نشده بود وبه شهرداری تهران اعلام نگردیده بود و رایزنی‌ها عمدتاً در سطح ستادی انجام شده بود، در حالی که بخش‌های اجرایی از جزئیات بی‌اطلاع بودند. به همین دلیل، شهرداری منطقه ۹ به‌درستی منتظر مصوبه شورای تأمین ماند تا بر اساس آن اقدام کند. روز سه‌شنبه بعدالظهر، جناب آقای فتاحی، همکار سابق معاونت اجتماعی، مصوبه شورای تأمین استانداری تهران را به‌صورت حضوری به اداره کل فرهنگی شهرداری تهران تحویل دادند و این مصوبه فوراً به شهرداری منطقه ۹ ابلاغ شد. طبق صورت‌جلسه، شهرداری منطقه موظف بود با توجه به محدودیت زمانی، امکان‌سنجی لازم را انجام دهد و نظر کارشناسی خود را درباره امکان اجرای مراسم در میدان آزادی یا ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی ارائه کند. پاسخ مکتوب شهرداری منطقه ۹ به استانداری، حاکی از عدم امکان فراهم‌سازی مقدمات اجرایی در میدان آزادی بود البته این نظر تمامی دستگاه‌های اجرایی بود و فقط نظر شهرداری منطقه نبود. از این‌رو، پیشنهاد شد طرح دوم استانداری تهران یعنی ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی با بلیت رایگان میزبان این رویداد باشد.

در این میان، سرکار خانم بهروز آذر، معاون محترم رئیس‌جمهور، جناب آقای احمدی، مشاور وزیر ارشاد، و چند تن دیگر از مسئولین دولتی با پیگیری‌های کردند که در محیطی صمیمانه و خیرخواهانه در این راستا مشورت‌های انجام شد. همه این عزیزان اذعان داشتند که سرکار خانم رضایی، معاون محترم وزیر، می‌بایست دست‌کم یک ماه پیش جلسات هماهنگی با حضور مجریان و دست‌اندرکاران ابعاد مختلف این رویداد برگزار می‌کردند، اما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته و زمان زیادی از دست رفته بود. از سر دلسوزی پیشنهاد کردم برای تأمین شرایط ایمن‌تر و شایسته‌تر، زمان برگزاری برنامه یک هفته به تعویق بیفتد. در ادامه، یکی از دوستان پیشنهاد داد با سرکار خانم فروزان، تهیه‌کننده جناب آقای شجریان که انسان دغدعه مندی است، گفت‌وگوی مستقیمی داشته باشیم تا شاید راه بهتری برای برگزاری برنامه پیدا شود. این پیشنهاد را پذیرفتم و هرچند مسئولیت اجرا بر عهده ما نبود، از باب دلسوزی و همکاری، گفت‌وگوی طولانی با ایشان داشتم. در این گفت‌و‌گو، ابتدا از اقدام ملی و میهن‌پرستانه جناب آقای همایون شجریان واقدام بزرگ ایشان برای ایران قدردانی کردم و سپس درباره تمهیدات فنی مانند سیستم صوتی فراگیر و پخش تصاویر در خیابان‌های اطراف مشورت‌هایی ارائه شد. ایشان به‌درستی اشاره کردند که به گروه هنری گفته شده بود تنها به اجرای هنری تمرکز کنند و زیرساخت‌ها و خدمات بر عهده وزارت ارشاد است. هرچند پیمانکار صوت، تمهیدات خوبی برای محل اصلی اجرا در نظر گرفته بود، اما مشخص بود که تخمینی برای حضور گسترده‌تر تماشاگران یا تمهیدات لازم برای مدیریت جمعیت پیش‌بینی نشده بود.

بخش عمده اطمینان گروه به اسپانسری بانک صادرات وابسته بود که ظاهراً اقلامی مانند چند ده هزار بطری آب معدنی تهیه کرده بود. از باب انتقال تجربه، توضیح دادم که برگزاری برنامه روی یک سکو ممکن است باعث ازدحام جمعیت در مقابل محل اجرا شود. پیشنهاد کردم با استفاده از سیستم صوتی باکیفیت و پخش تصویر واضح در شعاع دورتری از استیج اصلی، جمعیت در فضا‌های اطراف توزیع شود تا هم اجرای هنرمند با سهولت بیشتری انجام گیرد و هم از بروز مشکل برای شهروندان جلوگیری شود. همچنین، درباره تدارکات، پذیرایی، سرویس‌های بهداشتی، و طرح‌های هدایت ترافیکی توضیحاتی ارائه کردم. درخواست شد تا زمان تصمیم‌گیری نهایی، مکانی برای دپوی تجهیزات در اختیار گروه قرار گیرد. همان موقع با همکاری شهرداری منطقه ۹، پارکینگ شمال غربی میدان آزادی در اختیار گروه هنری قرار گرفت. حتی برای امنیت بیشتر، پیشنهاد شد تجهیزات گروه در برج میلاد نگهداری شود تا با آرامش بیشتری کار‌ها پیش برود. بر اساس آنچه دریافتم، یا به دلیل فقدان تجربه برخی مسئولین جدید در معاونت هنری وزارت ارشاد در برگزاری رویداد‌های میدانی، مقدمات به‌درستی فراهم نشده بود، یا برخی با نگاهی سیاسی و رسانه‌ای قصد دارند قصور خود را به گردن شهرداری تهران بیندازند. عملیات رسانه‌ای علیه شهرداری در فضای مجازی، گمانه دوم را تقویت می‌کند.

در پایان، وظیفه خود می‌دانم بار دیگر از تصمیم شایسته جناب آقای همایون شجریان، هنرمند گرانقدر کشورمان، قدردانی کنم. ایستادگی ایشان در برابر هجمه‌ها ستودنی است و این نگاه والا در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد ماند. همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این سیاست‌گذاری تشکر می‌کنم، اما همه می‌دانیم که اجرای برنامه‌های بزرگ و فاخر تنها روی کاغذ محقق نمی‌شود و نیازمند هم‌افزایی بین‌دستگاهی و تعامل سازنده است. شهرداری تهران، همان‌گونه که در مناسبت‌های مختلف از جمله هفته دولت نشان داده، همواره پای کار انسجام و وحدت ملی بوده است. آرزو دارم کنسرت این هنرمند محبوب در شأن هنر ایرانی و شهروندان عزیز تهرانی برگزار شود و شهرداری تهران نیز، ذیل وظایف قانونی و حتی فراتر از آن، توفیق خدمت به مردم شریف را داشته باشد.

پشت پرده لغو کنسرت همایون شجریان
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
22
2
پاسخ
شهرداری آخر سنگر مبارزه با ابتذال است ایکاش چند مسوول مانند زاکانی داشتیم
پاسخ ها
Mohamad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
کاش از شما کمتر داشتیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
ارزوی پیروزی و بهروزی برای تمامی هنرمندان عزیز کشور را دارم و از خداوند منان آرزوی بهبودی سریع جنابعالی را خواستارم. امید است بعد از بهبودی بتوانید عاقلانه و مبتنی بر منطق زندگی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
8
0
پاسخ
برگزاری این کنسرت در استادیوم 100 نفری آزادی
