افزایش نسبی دما برای امروز و فردا در تهران!

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما برای امروز و فردا (۱۲ و ۱۳ شهریورماه) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس بررسی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد مورد انتظار است.

در این مدت مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعت‌ها با احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید روبروست که گاهی با خیزش گردوخاک محلی یا انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار و کاهش دید موقت و کیفیت هوا همراه می‌شود. طی این مدت در ارتفاعات استان تهران به‌ویژه در مناطق شرقی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده نیز مورد انتظار است.

در ساعات بعدازظهر و شب در نواحی پرتردد شهری و صنعتی، افزایش غلظت آلاینده ازن (O₃) و ذرات معلق (PM ۲.۵) پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام هواشناسی، امروز و پنجشنبه (۱۳ شهریور) افزایش نسبی دما نیز پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی دما و وضعیت جوی پایتخت حاکی از آن است که پنجشنبه (۱۳ شهریور) آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعدازظهر افزایش باد با بیشینه ۳۵ و کمینه دمای ۲۵ درجه خواهد بود و جمعه (۱۴ شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعد از ظهر افزایش باد با بیشینه ۳۴ و کمینه دمای ۲۵ درجه پیش‌بینی می‌شود.

صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.