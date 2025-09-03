خودکشی پزشکان جوان؛ هشدار درباره شرایط کاری و روانی

گزارشهای اخیر حاکی از آن است که در ده روز گذشته، دو پزشک جوان جان خود را از دست دادهاند، رخدادهایی که بار دیگر توجهها را به فشارهای روانی و شرایط دشوار جامعه پزشکی جلب کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ دکتر محمدرضا پازوکی، از دانشآموزان سابق تیزهوشان زنجان و رتبه ۸۴ کنکور سال ۱۳۹۵، در روز هفتم شهریور اقدام به خودکشی کرد و پس از دو روز بستری در کما، جان خود را از دست داد. همچنین دکتر الهام جلدی، از دیگر رتبههای برتر کنکور همان سال، در تاریخ یکم شهریور دست به خودکشی زد.
این اتفاقات نشاندهنده فشارهای شدید روحی و روانی است که پزشکان، به ویژه جوانان و تازهفارغالتحصیلان، با آن مواجه هستند.
جامعه پزشکی بارها نسبت به مشکلاتی مانند حجم بالای کاری، شرایط سخت شغلی، انتظارهای بیوقفه بیماران و کمبود حمایتهای روانی هشدار داده است، اما همچنان بسیاری از پزشکان در معرض استرس مزمن و خستگی شدید قرار دارند.
پژوهشها نشان میدهند فشارهای روانی طولانیمدت میتواند منجر به افسردگی، اضطراب و حتی گرایش به خودآزاری یا خودکشی شود. این وضعیت نه تنها سلامت فردی پزشکان را تهدید میکند، بلکه کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بیماران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
