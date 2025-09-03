En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مکان کنسرت شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت

زاکانی: مکان کنسرت شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت
کد خبر: ۱۳۲۶۳۲۳
| |
5 بازدید
مکان کنسرت شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت

به گزارش تابناک، زاکانی شهردار تهران گفت: محل برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی کنسرت همایون شجریان
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنسرت شجریان از میدان آزادی به استادیوم آزادی منتقل می شود؟
شهرداری تهران: متولی برگزاری کنسرت شجریان، وزارت ارشاد است!
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
کنسرت همایون شجریان لغو شد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۹۷ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2J
tabnak.ir/005Z2J