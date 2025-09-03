مکان کنسرت شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0632\u0627\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062d\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u0633\u0631\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u0634\u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a.