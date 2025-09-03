En
قیمت طلای دست دوم امروز 12 شهریور+جزییات

برای اطلاع از قیمت طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مطلب زیر را بخوانید.
قیمت طلای دست دوم امروز 12 شهریور+جزییات

به گزارش تابناک؛ در بازار پرنوسان این روزها، دانستن قیمت طلای دست دوم برای بسیاری از خریداران و فروشندگان اهمیت زیادی دارد. چرا که برخلاف طلای نو، طلاهای دست دوم بدون اجرت ساخت فروخته می‌شوند و به همین دلیل، یکی از گزینه‌های اقتصادی‌تر برای سرمایه‌گذاری و خرید زیورآلات محسوب می‌شوند.

در این مقاله، به‌صورت کامل و روان، قیمت طلای دست دوم امروز، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم، عوامل مؤثر بر آن را توضیح می‌دهیم و نکاتی برای خرید هوشمندانه طلا بدون اجرت ارائه می‌کنیم.

قیمت طلای دست دوم امروز چقدر است؟

با توجه به نوسانات چند روز اخیر در بازار ارز و طلا، و طبق آخرین نرخ‌های گزارش‌شده از منابع معتبر، قیمت هر گرم طلای دست دوم در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به صورت تقریبی در بازه‌ی زیر قرار دارد:

حدود قیمت امروز: بین ۷,۷۵۰,۰۰۰ تا ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر گرم

این عدد بر اساس قیمت لحظه‌ای طلای ۱۸ عیار، وضعیت بازار جهانی طلا، و نرخ ارز آزاد در ایران محاسبه شده و ممکن است در طول روز کمی بالا یا پایین شود. برای اطلاع دقیق‌تر، می‌توانید نرخ لحظه‌ای طلا را از سایت‌هایی مانند tgju.org یا اتحادیه طلافروشان تهران پیگیری کنید.

طلای دست دوم چیست و چرا خرید آن به‌صرفه است؟

طلای دست دوم، به زبان ساده، طلایی‌ست که قبلاً توسط شخص یا اشخاص دیگری خریداری و استفاده شده و حالا دوباره در بازار به فروش گذاشته می‌شود. این طلا به دلیل آن‌که هزینه اجرت ساخت و مالیات ندارد، قیمت آن به طرز محسوسی پایین‌تر از طلای نو است.

دلایل محبوبیت طلای دست دوم:

بدون اجرت و مالیات: قیمت خالص‌تر نسبت به طلای نو

مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت

قابل تبدیل سریع به پول نقد

مدل‌های خاص و قدیمی که در طلاهای نو موجود نیستند

چه عواملی روی قیمت طلای دست دوم تأثیر می‌گذارند؟

اگرچه طلای دست دوم تابع نرخ طلای ۱۸ عیار بازار است، اما عوامل دیگری نیز بر قیمت آن اثرگذار هستند:

عامل تأثیر

نرخ طلای جهانی (اونس) افزایش یا کاهش اونس طلا روی قیمت تأثیر مستقیم دارد

قیمت دلار آزاد طلا در ایران شدیداً به نرخ ارز وابسته است

عرضه و تقاضا در بازار داخلی افزایش تقاضا (مثلاً در اعیاد) باعث رشد قیمت می‌شود

وضعیت اقتصادی کشور تورم، تحریم، سیاست‌های بانکی و... تأثیرگذار هستند

وضعیت فیزیکی طلا طلای کم‌استفاده و سالم قیمت بالاتری نسبت به طلای خط‌وخش‌دار دارد

فرمول محاسبه قیمت طلای دست دوم چگونه است؟

برای تخمین قیمت هر گرم طلای دست دوم، می‌توانید از این فرمول استفاده کنید:

قیمت طلا = (قیمت روز طلای ۱۸ عیار ÷ ۱) × وزن گرم × درصد افت قیمت (در صورت فرسودگی)

معمولاً طلای دست دوم هیچ افتی ندارد، اما اگر رنگ رفته، کج شده یا طرح قدیمی دارد، ممکن است کمی زیر قیمت خریده شود.

نکاتی برای خرید مطمئن طلای دست دوم

فقط از طلافروشی‌های معتبر خرید کنید. خرید از اشخاص یا کانال‌های غیررسمی خطر تقلب، کم‌عیار بودن یا دزدی بودن طلا را دارد.

از اصالت عیار اطمینان حاصل کنید. تمام طلای دست دوم معتبر باید عیار ۱۸ داشته باشد (۷۵۰).

ترازو و فاکتور بخواهید. وزن دقیق و فاکتور رسمی در خرید بسیار مهم است.

قبل از خرید قیمت لحظه‌ای را چک کنید. گول قیمت‌های جذاب بدون منبع را نخورید.

طلای بدون نگین بخرید. اگر برای سرمایه‌گذاری خرید می‌کنید، مدل‌های بدون سنگ بهتر است چون وزن مفیدتری دارند.

جمع‌بندی نهایی

قیمت طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به صورت تقریبی بین ۷.۷ تا ۷.۹ میلیون تومان برای هر گرم است.

خرید طلای دست دوم به‌صرفه‌تر از طلای نو است، مخصوصاً برای سرمایه‌گذاران و کسانی که قصد استفاده روزمره ندارند.

مراقب کلاه‌برداری‌ها باشید و فقط از فروشندگان مجاز و مطمئن خرید کنید.

قیمت طلا به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند، پس همیشه به‌روز باشید.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
0
پاسخ
امروز تبلیغ طلای دست دوم میکنید فردا که هزار مشکل پیش اومد میگید مردم چرا گول خوردن؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
دیگه طلای دست دوم رو هم میتونن از طلافروشی های معتبر بخرن دیگه... چیز عجیبی نیست
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
