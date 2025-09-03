En
قیمت دلار امروز چقدر ریخت؟

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور اعلام شد.
قیمت دلار امروز چقدر ریخت؟

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور اعلام شد.

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ روی نرخ ۱۰۳هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
2
پاسخ
توهین به شعور مردم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
2
پاسخ
الان این ریختن قیمته؟ گفتم لابد شده ۸۵ تومن قبل!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
چقدر ریخت !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
وای چقدر ریختتتتتتتتتتتتته
