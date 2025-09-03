En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید کردند

عضو دائم حزب کمونیست چین همچنین با اشاره به تمایل جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های عملی افزود: آنچه رئیس جمهور چین به شما وعده داده‌اند، قطعاً عملی خواهد شد. باید همکاری‌های چندجانبه تقویت شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۹۱
| |
215 بازدید
پزشکیان: رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید کردند

 رئیس جمهور در دیدار عضو دائم حزب کمونیست چین، با اشاره به مباحث مطرح شده در دیدار خود با رئیس جمهور این کشور، گفت: مقرر شد مباحث مهم مطرح شده در این دیدار دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران آماده اجرای توافقات و عملیاتی کردن آنهاست؛ باید در برابر زورگویی و قلدری کشورهایی که خواهان روابط دوستانه ما نیستند، ایستادگی کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه 11 شهریور 1404 به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر خود، در دیدار آقای «هوانگ هو» عضو دائم حزب کمونیست چین، با اشاره به اهمیت همکاری‌های چندجانبه، سازمان همکاری شانگهای را ابزاری مؤثر برای مقابله با یکجانبه‌گرایی توصیف و تصریح کرد: بشریت تشنه عدالت، انصاف و رعایت قانون است. تمدن جهانی متکی بر تاریخ و فرهنگ کهن کشورهایی چون ایران و چین است و در پرتو این تمدن‌ها، ملت‌ها می‌توانند زندگی سرافرازانه‌ای داشته باشند. ما گرد هم آمده‌ایم تا برای حاکمیت قانون، تعامل و احترام متقابل میان کشورها و ملت‌ها تلاش کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده در دیدار خود با رئیس جمهور چین، افزود: مقرر شد مباحث مهم مطرح شده در این دیدار دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران آماده اجرای توافقات و عملیاتی کردن آنهاست؛ باید در برابر زورگویی و قلدری کشورهایی که خواهان روابط دوستانه ما نیستند، ایستادگی کرد.

دکتر پزشکیان در این دیدار همچنین تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید و ما را به پیگیری این موضوع مأمور کرده‌اند. امیدوارم با تشکیل کارگروه مشترک، توافقات میان دو کشور به‌سرعت به مرحله اجرا برسد.

آقای «هوانگ هو» نیز در این دیدار با قدردانی از ارزیابی مثبت رئیس جمهور ایران نسبت به نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، گفت: آماده عملیاتی کردن تفاهمات شما با آقای شی جین پینگ هستیم. چین همان‌گونه که در گذشته از ایران حمایت کرده، اکنون نیز در موضوعات مرتبط با حاکمیت و منافع ملی در کنار ایران خواهد بود.

عضو دائم حزب کمونیست چین همچنین با اشاره به تمایل جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های عملی افزود: آنچه رئیس جمهور چین به شما وعده داده‌اند، قطعاً عملی خواهد شد. باید همکاری‌های چندجانبه تقویت شود.

وی با قدردانی از حمایت ایران از ابتکار حکمرانی جهانی اظهار داشت: چین از اعتبار سازمان ملل و نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم حمایت کرده و قلدرمآبی را مردود می‌داند. چین و ایران در این زمینه دیدگاه‌های مشترکی دارند و این اشتراک نظر زمینه را برای توسعه همکاری‌ها تسهیل می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور سازمان ملل پکن شانگهای خبر فوری سفر رئیس جمهور به چین
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: تصمیم برای بازدارندگی مقابل مکانیزم ماشه اعلام می‌شود
پزشکیان چین را به مقصد کشورمان ترک کرد
سلفی قدرت: سران جهان در رژه ارتش چین
رئیس‌جمهور: شانگهای باید به سمت صلح جهانی حرکت کند
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
نشست شانگهای پلاس با حضور پزشکیان آغاز شد
دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک
اهمیت راهبردی روابط تهران-پکن
حضور پزشکیان در رژه نظامی چین+عکس
پزشکیان: طرح چین برای حکمرانی جهانی، مورد استقبال ایران است
پزشکیان هفته آینده به چین می‌رود
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
دیدار رئیس جمهور با نخبگان سیاسی ایرانی مقیم آمریکا
رئیس جمهور نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
تصاویری از سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل
عکس: حضور نماینده اسرائیل هنگام سخنرانی پزشکیان
تعداد واقعی همراهان پزشکیان در سفر به نیویورک
آماده تعامل درباره برجام هستیم/ جنایات اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند/با هیچ‌کس جنگ و دعوا نداریم/ جملاتی خطاب به مردم امریکا
آغاز ریاست یک ماهه روسیه بر شورای امنیت
عکس: مصاحبه فرید زکریا، مجری CNN با پزشکیان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۲ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۸ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۲۹ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۸۷ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۷۰ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۶۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z1n
tabnak.ir/005Z1n