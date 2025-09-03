پزشکیان: رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید کردند

عضو دائم حزب کمونیست چین همچنین با اشاره به تمایل جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های عملی افزود: آنچه رئیس جمهور چین به شما وعده داده‌اند، قطعاً عملی خواهد شد. باید همکاری‌های چندجانبه تقویت شود.

رئیس جمهور در دیدار عضو دائم حزب کمونیست چین، با اشاره به مباحث مطرح شده در دیدار خود با رئیس جمهور این کشور، گفت: مقرر شد مباحث مهم مطرح شده در این دیدار دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران آماده اجرای توافقات و عملیاتی کردن آنهاست؛ باید در برابر زورگویی و قلدری کشورهایی که خواهان روابط دوستانه ما نیستند، ایستادگی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه 11 شهریور 1404 به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر خود، در دیدار آقای «هوانگ هو» عضو دائم حزب کمونیست چین، با اشاره به اهمیت همکاری‌های چندجانبه، سازمان همکاری شانگهای را ابزاری مؤثر برای مقابله با یکجانبه‌گرایی توصیف و تصریح کرد: بشریت تشنه عدالت، انصاف و رعایت قانون است. تمدن جهانی متکی بر تاریخ و فرهنگ کهن کشورهایی چون ایران و چین است و در پرتو این تمدن‌ها، ملت‌ها می‌توانند زندگی سرافرازانه‌ای داشته باشند. ما گرد هم آمده‌ایم تا برای حاکمیت قانون، تعامل و احترام متقابل میان کشورها و ملت‌ها تلاش کنیم.

دکتر پزشکیان در این دیدار همچنین تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر توسعه روابط با چین تأکید و ما را به پیگیری این موضوع مأمور کرده‌اند. امیدوارم با تشکیل کارگروه مشترک، توافقات میان دو کشور به‌سرعت به مرحله اجرا برسد.

آقای «هوانگ هو» نیز در این دیدار با قدردانی از ارزیابی مثبت رئیس جمهور ایران نسبت به نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، گفت: آماده عملیاتی کردن تفاهمات شما با آقای شی جین پینگ هستیم. چین همان‌گونه که در گذشته از ایران حمایت کرده، اکنون نیز در موضوعات مرتبط با حاکمیت و منافع ملی در کنار ایران خواهد بود.

وی با قدردانی از حمایت ایران از ابتکار حکمرانی جهانی اظهار داشت: چین از اعتبار سازمان ملل و نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم حمایت کرده و قلدرمآبی را مردود می‌داند. چین و ایران در این زمینه دیدگاه‌های مشترکی دارند و این اشتراک نظر زمینه را برای توسعه همکاری‌ها تسهیل می‌کند.