تعطیلی پنج‌شنبه‌ها تا پایان شهریور در این استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و ساعات کاری ادارات استان البرز تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش تابناک به نقل  از خبرآنلاین؛ مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، از اجرای مصوبه وزارت کشور در خصوص تغییر ساعات کاری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها خبر داد.

فارس نوشت: فراهانی با اشاره به لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاست‌های ملی در شرایط گرم سال، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه صادرشده، ساعات کاری کلیه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز از روز شنبه تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و همچنین حفظ سلامت کارکنان و ارباب‌رجوع اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین اعلام کرد: در این مدت، تمامی ادارات استان در روزهای پنج‌شنبه تعطیل خواهند بود و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدمات‌رسانی شبانه‌روزی را ادامه خواهند داد.

فراهانی در پایان تأکید کرد: رعایت این مصوبه برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است و بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا اجرای دقیق آن مورد اطمینان قرار گیرد.

