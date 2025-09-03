En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تصادف با خودروی لوکس؛ دردسر برای همه

رانندگان خودروهای لاکچری در تصادفات تنها می‌مانند

بر اساس تبصره‌های ۳و ۴ماده ۸قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی واردشده به خودروهای نامتعارف زیان‌دیده در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۱
| |
677 بازدید

منظور از خودرو متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود(مبلغ دیه) باشد.  

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۴هم برای ماه‌های غیرحرام یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل ۲میلیارد و ۱۳۳میلیون تومان تعیین شده است. یعنی شرکت های بیمه در تصادفات رانندگی حداکثر ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از خسارت وارده به خودرو زیان دیده را می پردازند.

بدیهی است در تمامی تصادفات، رانندگان خودروهای گران قیمت و غیرمتعارف حتی اگر مقصر حادثه نباشند، با زیان سنگین روبرو خواهند شد که بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر جبران کننده آن نیست. زیرا میزان خسارت وارده به این خودروها معمولاً از خسارت وارده بر خودرو متناظر متعارف بسیار بیشتر است.


در این شرایط زیان‌دیده دو راه بیشتر ندارد یا از پوشش بیمه بدنه خود برای جبران مازاد خسارت وارده استفاده کند یا اینکه به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی یا قاعده فقهی لاضرر آنرا از مقصر حادثه دریافت کند. در صورت انتخاب گزینه دوم، راننده مقصر باید علاوه بر تعهدات بیمه شخص ثالث خود، تاوان ضرری را بدهد که ناشی از رشد نرخ تورم و گرانی خودروهای نامتعارف است.

چنین رویه ای در هیچ نقطه دنیا معمول نیست که فردی را بابت یک‌خسارت مالی تا ده‌ها برابر ارزش وسیله نقلیه خود و تعهدات بیمه شخص ثالث جریمه کنند. اکنون که تعداد خودروهای غیرمتعارف در سطح خیابان ها حدود ۵۰ درصد کل خودروها و سقف تعهدات بیمه برای جبران خسارت تصادفات رانندگی کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی(نرخ دیه) است، در اغلب تصادفات هردوطرف پرونده یعنی راننده مقصر و راننده زیان دیده به شدت خسارت خواهند کرد و صنعت بیمه هرگز تأمین کننده آرامش آنها نیست.


پیشنهاد جدید بیمه مرکزی برای طراحی یک محصول جدید بیمه‌ای و پوشش بیمه‌ای خاص برای افزایش سقف تعهدات فعلی بیمه شخص ثالث، اگرچه صرفاً به نفع شرکت های بیمه گر است، اما می تواند بخشی از دغدغه مردم را تصادفات رانندگی برطرف کند. این پوشش بیمه‌ای مالکان خودروهای زیان‌دیده نامتعارف را هم از مراجعه به بیمه بدنه خودرو خود و همچنین شکایت و مراجعه به محاکم قضایی بی نیاز خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیمه شخص ثالث خودرو لاکچری تصادف بیمه خسارت پرداخت خسارت خبر فوری
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارزیابی خسارت دو هزار و ۱۱۶ دستگاه خودرو در انفجار بندر
بخشش جرائم بیمه شخص ثالث از امروز
پرداخت تنها ۱۰ درصد خسارت سیل ۹۸ به مردم مازندران
دستبرد بیمه ها به مردم بی پناه / نهادهای نظارتی ورود کنند
نحوه پرداخت خسارات به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی
دریافت خسارت تصادفات در ۲۰ روز/ تجربه شما چه می گوید؟
آشنایی با نکات کلیدی درباره مزایای بیمه شخص ثالث
ابلاغ مصوبه بیمه خسارت افت قیمت خودرو
نداشتن معاینه فنی در پرداخت خسارت بیمه تاثیر دارد؟
برای ارزان شدن بیمه نامه‌های شخص ثالث حذف این گزینه الزامی است!
بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث
تاثیر کاهش پرتفوی بیمه ای بر نقدینگی شرکت های بیمه
اگر بیمه‌نامه شخص ثالث ندارید، بخوانید
چگونگی پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده
جزئیات بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایمه بیمه شخص ثالث
پرونده شکایت بانک ملت از انگلیس بسته شد
در تصادف با خودروهای چند صد میلیونی چه کنیم؟
آشنایی با نوآوری‌های قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث
نگاهی نقادانه به قانون بیمه شخص ثالث
شرکت بیمه باید بدون هیچ شرطی خسارت زیاندیده را بپردازد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۱ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۲۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۸۲ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z1T
tabnak.ir/005Z1T