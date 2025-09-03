En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای نامه‌ای که قاتل را از قصاص نجات داد

قاتلی که ۹ سال قبل در درگیری، صاحب یک سوپرمارکت را به قتل رسانده و در یک قدمی چوبه دار بود، یک شب قبل از اجرای حکم، نامه‌ای برای اولیای دم نوشت و همین نامه او را از قصاص نجات داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۴۵
| |
242 بازدید
ماجرای نامه‌ای که قاتل را از قصاص نجات داد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، قاتلی که ۹ سال قبل در درگیری، صاحب یک سوپرمارکت را به قتل رسانده و در یک قدمی چوبه دار بود، یک شب قبل از اجرای حکم، نامه‌ای برای اولیای دم نوشت و همین نامه او را از قصاص نجات داد.

بهمن سال ۹۵ صاحب یک مغازه سوپرمارکت در یکی از شهرهای استان فارس در جریان درگیری با یکی از مشتریانش به قتل رسید. بررسی‌ها نشان می‌داد که مشتری ۳۵ساله پس از درگیری با صاحب مغازه و گلاویز شدن با او، یک میله آهنی از کنار قفسه ها برداشته و ضرباتی به صاحب مغازه وارد کرده که همان ضربات باعث مرگ او شده بود. قاتل فراری چند روز بعد درحالی دستگیر شد که چمدانش را جمع کرده و قصد خروج از کشور را داشت.

متهم به قتل که جوانی ۱۹ ساله بود اقرار کرد که ناخواسته مرتکب جنایت شده است. او گفت: برای خرید به مغازه رفته بودم اما پس از خرید، پای صندوق رفتم و هنگام حساب و کتاب، ‌متوجه شدم که صاحب مغازه قصد دارد پول بیشتری از من بگیرد. من اعتراض کردم اما او گفت قیمت ها بیشتر شده است. درگیری میان ما شکل گرفت و ناگهان مرد مغازه دار با دست به سینه ام کوبید و مرا بیرون کرد. من تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم. همان موقع چشمم افتاد به میله آهنی که کنار قفسه ها افتاده بود. آن را برداشتم و درحالیکه به شدت عصبانی بودم ضرباتی به صاحب مغازه زدم اما قصدم کشتن او نبود و به شدت عذاب وجدان دارم.

قصاص
متهم به قتل در دادگاه به قصاص محکوم و این حکم در دیوانعالی کشور تایید شد. در این شرایط شمارش معکوس برای قصاص قاتل آغاز شد. او یک مرتبه پای چوبه دار رفت اما اولیای دم حاضر نشدند و قاتل به زندان برگشت.

نامه نجات دهنده
کابوس های قاتل این پرونده تمامی نداشت چرا که اولیای دم اصرار بر قصاص قاتل داشتند. حتی جلسات صلح و سازش نیز نتیجه نداد و به درخواست اولیای دم، چند روز قبل قاتل به انفرادی منتقل شد و تا به دار مجازات آویخته شود. وقتی قلم و خودکار برای قاتل بردند تا وصیتش را بنویسید، او به جای وصیت نامه برای اولیای دم نامه نوشت. در نامه توضیح داد که هر شب از شدت عذاب وجدان خوابش نمی برده و آرزو می کرده که ای کاش زمان به عقب برمی گشت تا او خشمش را کنترل می کرد و هرگز چنین اتفاق هولناکی رخ نمی داد. او در پایان نامه، ‌ نوشته بود که اعضای بدنش را اهدا کنند و بیماران نیازمند پس از انجام جراحی پیوند، برای آرامش روح مقتول اقدامات خیر و خداپسندانه انجام دهند. او نامه اش را به دست اولیای دم داد و از آنها خواست تا پیش از اجرای حکم، ‌متن نامه را بخوانند.

وقتی طناب دار بر گردن قاتل قرار گرفت، مادر مقتول از قصاص گذشت کرد و قاتل پسرش را بخشید. او گفت: وقتی نامه را خواندم، ‌ دست و پایم لرزید. فکر اینکه قاتل پسرم پشیمان است و بعد از مرگش هم می خواهد برای او قدمی بردارد، قلبم را لرزاند. با خود گفتم، جان را خدا داده و خدا می گیرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم به خاطر رضای خدا، قاتل پسرم را ببخشم و حکم قصاص را اجرا نکنم.

با بخشش اولیای دم، قاتل از قصاص نجات یافت تا به زودی مقدمات آزادی او از زندان بعد از گذشت ۹ سال فراهم شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل حکم قصاص اولیای دم بخشش خبر فوری
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع جنایت هولناک خانوادگی در مراغه
بخشش قاتل فرزند پای چوبه دار به حرمت امام حسین (ع)
بخشش یک اعدامی پس از ۳۰ سال
رهایی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۲ سال حبس
بخشش یک قاتل در گلستان پس از ۲۰ سال
نجات از قصاص پس از ۱۵ سال
نجات مرد قاتل از قصاص پس از ۱۵ سال
قتل هولناک یک جوان در سوپرمارکت
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۱ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z13
tabnak.ir/005Z13