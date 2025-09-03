En
افزایش ۳۵۰۰ درصدی ثروت نماینده مسلمان کنگره آمریکا

نشریه نیویورک پست از افشای ثروت خالص یک نماینده مسلمان کنگره آمریکا خبر داد.
افزایش ۳۵۰۰ درصدی ثروت نماینده مسلمان کنگره آمریکا

به گزارش تابناک، نشریه نیویورک پست در گزارشی از افشای ثروت «ایلهان عمر»، نماینده مسلمان کنگره آمریکا خبر داد و مدعی شد ثروت وی تا ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. 

«الهان عمر» (Ilhan Omar)، نماینده مسلمان کنگره آمریکا از ایالت مینه‌سوتا گزارش شده است که ثروث خالصش به ۳۰ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که تنها همین چند ماه پیش وی سخنان و اظهارات مبنی بر اینکه وی یک میلیونر مخفی است را به باد انتقاد گرفته بود و این اظهارات را «مسخره» می‌خواند. 

بنا بر این گزارش، اما اکنون فاش شده است که این نماینده زن کنگره آمریکا در ماه مه (حدود چهار ماه پیش) صورت مالی ثروت خالص خود را به دولت فدرال آمریکا گزارش داده است. بر اساس این گزارش که نخستین بار از سوی نشریه آمریکایی «نیویورک پست» منتشر شده، این اسناد فاش می‌کند که او و همسرش «تیم مینت» (Tim Mynett) در سال گذشته (یعنی سال ۲۰۲۴) در مقایسه با سال ۲۰۲۳ ثروتشان در حدود ۳۵۰۰ درصد (تنها ظرف یک سال) افزایش داشته است. 

بر اساس این گزارش، بیشتر افزایش ثروت این خانواده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است که همسر وی «تیم مینت» داشته که شامل یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در «سانتا روزا» واقع در ایالت کالیفرنیا و دیگری شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در واشینگتن دی سی است. 

ایلهان عمر در این صورت مالی که به دولت فدرال آمریکا داده، دارایی این کارخانه شراب‌سازی را بین یک تا ۵ میلیون دلار گزارش کرده است؛ در حالی که سال قبل از آن میزان دارایی این کارخانه را بین ۱۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد کرده بود.

