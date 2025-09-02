En
رمزگشایی سی‌ان‌ان از خبر بزرگ ترامپ

شبکه آمریکایی به نقل از منابعی گزارش کرد که رئیس‌جمهور آمریکا قرار است با اتخاذ «تصمیمی جنجالی» مقر فرماندهی فضایی ایالات متحده را به مکانی تازه منتقل کند.
به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا قرار است شامگاه سه‌شنبه «بیانیه مهمی» را اعلام کند. درباره محتوای بیانیه او گمانه‌زنی‌های بسیاری شکل گرفته است.

در همین راستا شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از منابعی گزارش کرد که رئیس‌جمهور آمریکا قرار است در این نشست خبری در دفتر کار خود در کاخ سفید، تصمیم به انتقال مقر فرماندهی فضایی این کشور از ایالت کلرادو به آلاباما را اعلام کند.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که فرماندهی فضایی ایالات متحده که نهادی مشترک و جدا از شاخه نظامی «نیروی فضایی» است، در حال حاضر در کلرادو اسپرینگز مستقر است. اما ترامپ در تصمیمی بحث‌برانگیز قصد دارد مقر آن را به شهر هانتسویل در ایالت آلاباما منتقل کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که پیش‌تر در آوریل، دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که نمی‌تواند منطق انتخاب کلرادو به‌عنوان محل استقرار این فرماندهی را تعیین کند.

طبق گزارش شبکه آمریکایی در دولت اول ترامپ نیز تصمیم به انتقال مقر فرماندهی فضایی به آلاباما گرفته شده بود. در سال ۲۰۲۲ نیز گزارش دفتر حسابرسی دولت آمریکا (GAO) از «کاستی‌های جدی در شفافیت و اعتبار روند تصمیم‌گیری نیروی هوایی» در این زمینه خبر داد. در سال ۲۰۲۳، «جو بایدن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت مقر فرماندهی فضایی در کلرادو باقی بماند؛ تصمیمی که با مخالفت شدید قانون‌گذاران آلاباما مواجه شد.

به گفته ۲ مقام آمریکایی، در آن زمان «فرانک کندال»، وزیر وقت نیروی هوایی آمریکا، به بایدن توصیه کرده بود که این مقر مطابق توصیه اولیه نیروی هوایی به آلاباما منتقل شود. همچنین «باربارا برت» وزیر سابق نیروی هوایی در سال ۲۰۲۱، هانتسویل آلاباما را به‌عنوان مکان ترجیحی انتخاب کرده بود، اما بایدن در نهایت با توصیه فرمانده وقت این نیرو همراهی کرد که بر ماندن مقر در کلرادو تأکید داشت.

«کی آیوی» فرماندار آلاباما نیز هفته گذشته در پیامی نوشت: «مقر فرماندهی فضایی به هانتسویل می‌آید؟ روی آن حساب کنید. هانتسویل یک بار دیگر هم به‌عنوان خانه فرماندهی فضایی انتخاب شده بود و به دلایل خوبی. من همچنان مطمئن هستم که آلاباما مکان درستی برای این مأموریت است تا در آن ریشه بدواند و رشد کند.»

