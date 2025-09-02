ناتو اعلام کرد که به‌طور شبانه‌روزی برای مقابله با اختلال‌های جی‌پی‌اس که احتمالاً توسط روسیه ایجاد شده‌اند، تلاش می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از آسوشیتدپرس، ناتو در روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال مقابله با اختلال‌های روسیه در پروازهای غیرنظامی است. این سخنان دو روز پس از آن مطرح شد که هواپیمای اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، هنگام عبور از حریم هوایی بلغارستان نتوانست به سیستم موقعیت جغرافیایی یا جی‌پی‌اس (GPS) دسترسی یابد.

به گفته مقامات بلغارستان، احتمال می‌رود روسیه پشت این اختلال باشد.

مارک روته دبیرکل ناتو، طی کنفرانسی خبری در لوکزامبورگ گفت: «این موضوع بسیار جدی گرفته می‌شود. می‌توانم به شما اطمینان دهم که ما شبانه‌روز در تلاش هستیم تا جلوی این اقدامات گرفته شود و مطمئن شویم که دیگر تکرار نشود.»

روته افزود که این اختلال بخشی از یک کمپین پیچیده تهدیدهای «ترکیبی» از سوی روسیه است، شامل قطع کابل‌های زیر دریایی در دریای بالتیک، طرحی برای ترور یک صنعتگر آلمانی و حمله سایبری به خدمات بهداشت ملی بریتانیا.

وی تصریح کرد: «تهدید روس‌ها هر روز در حال افزایش است. نباید ساده‌لوح باشیم؛ ممکن است روزی این تهدید به لوکزامبورگ، هلند یا دیگر نقاط اروپا برسد. با فناوری موشکی جدید روسیه، فاصله بین لیتوانی و شهرهایی مثل لوکزامبورگ یا مادرید تنها پنج تا ده دقیقه است، همان زمانی که موشک برای رسیدن طی می‌کند.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس تقریباً ۸۰ حادثه مشابه در سراسر اروپا را ثبت کرده که به روسیه نسبت داده شده‌اند. از زمان آغاز جنگ اوکراین تا کنون کشورهای غربی ده‌ها حمله و حادثه خرابکاری از آتش‌سوزی گرفته تا تلاش برای ترور را به روسیه و وابستگانش نسبت داده‌اند.