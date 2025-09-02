En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موضع کمیسیون اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران

یک مقام کمیسیون اروپا در اظهاراتی تأکید کرد که تنها راه‌حل برای موضوع هسته‌ای ایران از مسیر دیپلماسی می‌گذرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۱۳
| |
505 بازدید
موضع کمیسیون اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «انور الانونی» سخنگوی امور خارجی کمیسیون اروپا شامگاه سه‌شنبه در یک نشست خبری با حمایت از تصمیم سه کشور اروپایی برای کلید زدن فرآیند فعال‌سازی مکانیزم ماشه ادعا کرد: «توپ در زمین تهران است و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای یافتن و تسهیل یک راه‌حل مذاکره‌شده انجام خواهد داد، چراکه تنها یک راه‌حل دیپلماتیک می‌تواند به موضوع هسته‌ای ایران پاسخ دهد.»

طبق گزارش «اسپوتنیک» وی مدعی شد: «طرف‌های مذاکره ۳۰ روز فرصت دارند تا پیش از آغاز بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به توافقی دست یابند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی با تأکید روی پایبندی ایران به دیپلماسی تصریح کردند که اقدام کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) تنها شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا کشورهای اروپایی ایران برنامه هسته ای مکانیسم ماشه خبر فوری
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سه شرط اروپا برای تمدید اسنپ بک
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره ایران
اروپا مجری اوامر ترامپ و رژیم صهیونیستی شده است
آلمان: مساله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل می‌شود
تروئیکای اروپایی دوباره ایران را تهدید کردند
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
پیشنهاد اروپا برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه به ایران
تکرار ادعاهای تروئیکای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
برگزاری گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و تروئیکای اروپایی
آلمان: روند گفت‌وگوها با ایران، با آمریکا هماهنگ شده است
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z0X
tabnak.ir/005Z0X