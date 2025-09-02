به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «انور الانونی» سخنگوی امور خارجی کمیسیون اروپا شامگاه سهشنبه در یک نشست خبری با حمایت از تصمیم سه کشور اروپایی برای کلید زدن فرآیند فعالسازی مکانیزم ماشه ادعا کرد: «توپ در زمین تهران است و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای یافتن و تسهیل یک راهحل مذاکرهشده انجام خواهد داد، چراکه تنها یک راهحل دیپلماتیک میتواند به موضوع هستهای ایران پاسخ دهد.»
طبق گزارش «اسپوتنیک» وی مدعی شد: «طرفهای مذاکره ۳۰ روز فرصت دارند تا پیش از آغاز بازگشت تحریمهای شورای امنیت، به توافقی دست یابند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامات ایرانی با تأکید روی پایبندی ایران به دیپلماسی تصریح کردند که اقدام کشورهای اروپایی برای فعالسازی سازوکار بازگشت تحریمها (مکانیسم ماشه) تنها شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد.
