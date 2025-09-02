به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، افزایش قیمت دلار از یک سو و رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی از سوی دیگر سبب شده است بهای سکه و طلا با افزایش در روزهای اخیر همراه باشد.
حالا قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی به محدوده ۹۵ میلیون تومان و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به محدوده ۸ میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. آنچه در این میان اما اهمیت دارد رفتار سرمایهگذاران خرد و کلان در موقعیت تازه در بازار این کالای سرمایهای است.
محمد کشتیآرای تاکید کرد افزایش قیمت طلا تغییرات محدودی را در بازار رقم زد به طوری که در اولین روزهای رشد قیمت، تقاضا برای خرید سکه افزایش یافت اما با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه سکه، حباب قیمت سکه نیز با کاهشی نزدیک به یک و نیم میلیون تومان روبهرو شد.
وی با تاکید بر اینکه کاهش حباب نشان از کاهش تقاضای غیرواقعی در بازار دارد، گفت: در حال حاضر خرید و فروش در بازار طلا و سکه عادی است و ما با تقاضای نامتعارف سرمایهگذاران خرد و کلان روبهرو نیستیم.
این فعال بازار در توضیح این مطلب افزود: در حقیقت وقتی حباب دستخوش کاهش میشود که تقاضا عادی باشد و این خود نشانهی مهمی در بازار است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به شرایط سیاسی پیشبینی قیمتها در بازار طلا و سکه امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: در شرایطی هستیم که نمیشود هیچ پیشبینی بلندمدتی در بازار طلا و سکه داشت. در حقیقت رشد قیمت از یک سو به افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی برمیگشت و از سوی دیگر افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت دلار بود.
به گفته وی بهای طلای جهانی در دو هفته اخیر هشتاد دلار افزایش یافته است و باید توجه داشت چهل دلار از این افزایش در همین دو سه روز اخیر رخ داده است.
او گفت: روز گذشته البته در فضای مجازی و کانالها قیمت دلار بسیار بالا رفت و به ۱۰۶ هزار تومان رسید. این انتظار وجود داشت امروز قیمت دلار باز هم دستخوش افزایش شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
کشتیآرای گفت: در ساعات ابتدایی صبح ما با رشد قیمت تحت تاثیر قیمتهای اعلامی روز گذشته مواجه بودیم اما بعد از چند ساعت با کاهش سه و نیم میلیون تومانی قیمت سکه، بهای هر سکه تمام بهار نیمه کانال نود میلیون تومان ایستاد و دلار نیز کاهشی حدود سه هزار تومان را تجربه کرد.
وی در جواب این پرسش که ایا انتظار تورمی در بازار شکل گرفته است یا خیر؟ گفت: سرمایهگذاران باید توجه کنند که پیشبینی قیمت ممکن نیست. در حقیقت همانطور که تحولات سیاسی ناشی از بیانیه سه کشور اروپایی دربارهی مکانیزم ماشه سبب شد قیمتها بالا رود، یک توافق یا یک خبر خوش در حوزهی دیپلماسی نیز سبب میشود قیمتها دستخوش کاهش شود. پس باید این مساله را مد نظر قرار داد و با پذیرش ریسک دست به سرمایهگذاری در این بازار زد.
او گفت: مردم در این سالها به این نوسانات عادت کردهاند از این رو در مواجهه با چنین شرایطی دیگر رفتار هیجانی ندارند. در حقیقت تحلیل بازار طلا و سکه روزانه شده و اگر کسی قصد خرید دارد باید همان وضعیت روز را مد نظر قرار دهد. در عین حال باید تاکید کنم که قیمت طلا در بازار واقعی است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
