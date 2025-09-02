تیم‌ملی فوتبال ایران دو بازی ابتدایی خود در تورنمنت کافا را پشت سرگذاشت و برابر افغانستان و سپس هند به برتری با سه گل دست یافت. در این میان امیر قلعه‌نویی در نشست خبری به مواردی اشاره کرد که نیازمند توجه و ارزیابی است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در حالی دومین بازی خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ را پشت سرگذاشت که همچون دیدار نخست برابر افغانستان، سکوهای خالی ورزشگاه محل برگزاری بازی حسابی توی ذوق می‌زد. در چنین شرایطی همان ۵۰-۴۰ تماشاگری که با در دست داشتن پرچم ایران به تشویق بازیکنان و کادرفنی پرداختند، بیشتر به چشم آمدند و مورد توجه بودند.

نکته جالب شعاری بود که توسط یکی از افراد (احتمالاً لیدر تیم ملی) با صدای بلند فریاد زده می‌شد و چند نفری هم آن را تکرار می‌کردند؛ «امیر امپراتور!» امیر قلعه‌نویی سال‌هاست در فوتبال‌مان لقب ژنرال را یدک می‌کشد، اما حالا با رساندن تیم ملی به جام جهانی، در گروهی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان چندان سخت و مسیر ناهمواری نبود و البته کامبک برابر تیم افغانستان در کافا، باعث شده دوستدارانش درصدد دست‌وپا کردن لقب جدیدی برای او باشند.

از ژنرال به امپراتور؛ این یک ارتقای درجه محسوب می‌شود که در میان تمام انتقادات به نحوه بازی تیم‌ملی و حضور در تورنمنتی که احتمالاً هیچ دستاوردی برای تیمی که می‌خواهد در جام جهانی بدرخشد و بالاخره از گروهش صعود کند، اهمیت چندان خاصی نخواهد داشت. شاید بتوان مدعی شد که خلاصه تمام آنچه درباره حضور تیم ملی در تورنمنت کافا می‌شود مطرح کرد را پیروز قربانی سرمربی فجرسپاسی شیراز گفته است: «تورنمنت کافا به جز اینکه آمار سرمربی تیم ملی را بالا ببرد هیچ دستاوردی برای تیم ملی نخواهد داشت. بازی با افغانستان، هند و تاجیکستان هیچ دستاوردی برای ما ندارد. فقط بازی ملی بعضی‌ها بیشتر می‌شود و برد سرمربی زیادتر.»

در هر حال واقعیت این است که فوتبال ملی ایران نه با چنین بازی‌هایی پیشرفت می‌کند و آماده حضور در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال دنیا می‌شود، نه اینکه چنین القابی باعث ارتقای سطح فنی یک مربی و از آن مهم‌تر ایجاد محبوبیت و مقبولیت بیشتر نزد افکارعمومی و هواداران فوتبال می‌شود. آنچه در این روزها واقعیت ماجراست اینکه در فیفادی شهریور تیم‌های دیگر آسیا با حریفانی چون برزیل، پاراگوئه و... روبه‌رو می‌شوند و ملی‌پوشان ایران برابر تیمی چون افغانستان، کامبک می‌زنند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی برابر افغانستان ابتدا دروازه‌اش باز شد و در ادامه سه گل به ثمر رساند. تعدادی از کارشناسان معتقدند ضعف ساختاری دفاع تیمی ایران بیشتر از چیزی است که حتی دریافت گل مقابل حریفی چون افغانستان را به غافلگیری مرتبط دانست. گرچه قلعه‌نویی و همکارانش به‌خصوص سعید الهویی، چنین مشکلی را برنمی‌تابد و تأکید دارند که دروازه ایران صرفا با اشتباهات فردی مدافعان، گشوده می‌شود. در هر حال تیم ملی دومین بازی را هم با پیروزی برابر هند پشت سرگذاشت آن هم در حالی که تا دقیقه ۶۰ از رساندن توپ به تور دروزاه حریف ناتوان مانده بود و بالاخره قفل دروازه توسط امیرحسین حسین‌زاده شکست و در ادامه هم ورود دو کاپیتان باتجربه تیم ملی یعنی علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی، زمینه‌ساز به ثمر رساندن دو گل دیگر شد.

در چنین وضعیتی سرمربی تیم ملی در نشست خبری بعد از بازی با هند گفت: «من قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، باید درباره اشتباه خودم حرف بزنم و اعتراف کنم که لازم بود با برنامه بهتری وارد این مسابقات می‌شدیم. بازیکنی در تیمم دارم که طی ۱۰ روز اخیر سه بازی انجام داده است. از طرف دیگر، ۱۸ تغییر در لیست تیم ملی برای این رقابت‌ها داشتیم و با این شرایط و بدون تمرین وارد کافا شدیم. این ضعف بنده به‌عنوان سرمربی است و باید چهار، پنج جلسه در تهران تمرین می‌کردیم، آمادگی نسبی به دست می‌آوردیم و بعد به این تورنمنت می‌آمدیم که این اشتباه از من بود.» قلعه‌نویی افزود: «شما می‌بینید که تیم‌های لیگ برتری ۶ هفته قبل از شروع بازی‌ها دوران آماده‌سازی را شروع می‌کنند و ۶-۵ مسابقه تدارکاتی انجام می‌دهند و با این وجود در هفته‌های اول، دوم آن شادابی لازم را ندارند. حالا چطور است که ما بدون تمرین و با ۱۸ تغییر به کافا آمدیم. خیلی سخت است. اشتباه از من بود و اعتراف می‌کنم که بازیکنان را خسته و بدون هماهنگی وارد مسابقات کردیم. با این وجود، چند بازیکن جوان خودشان را نشان دادند. ضمن اینکه مقابل تیم‌هایی مثل هند باید آنقدر توپ را بچرخانید تا یک روزنه پیدا شود و حمله کنید. با این وجود در نیمه دوم با تعویض‌ها، سرعت بیشتری ایجاد کردیم و خلق موقعیت داشتیم تا سه گل هم بزنیم.»

نکته حائزاهمیت اینکه برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، قلعه‌نویی با اعتراف به اشتباه، همسو با منتقدان نشده بلکه همین اعتراف از نوع تفکر مختص ژنرال نشأت می‌گیرد. او شرکت در تورنمنت کافا را تصمیم اشتباهی ندانسته، بلکه تأکید کرده باید با چند جلسه تمرین وارد مسابقات می‌شدند و این به آن معناست که مسابقات هفته دوم لیگ برتر هم برگزار نمی‌شد تا اردوی تیم‌ملی زودتر برگزار شود.

امیر قلعه‌نویی تأکید کرد که «الان فوتبال به شکلی نیست که مثل قدیم ۱۲-۱۰ گل به مالدیو بزنید و فوتبال در دنیا و آسیا پیشرفت زیادی کرده»؛ جملاتی کاملا درست که بحثی در آن وجود ندارد، اما نکته اینجاست که کارشناسان و هواداران خواهان دورقمی کردن حریفان نیستند، بلکه انتظار دارند تیم ملی، فوتبالی منسجم‌تر و بابرنامه‌تر ارائه دهد که پیشرفت فنی محسوس باشد. از سویی باید پذیرفت که قلعه‌نویی به موضوعی اشاره می‌کند که تردیدی در آن وجود ندارد؛ پرسش این است که سهم فوتبال ما از پیشرفت فوتبال در آسیا و دنیا چیست؟ البته این پرسشی است که مسئولان ورزش و فوتبال باید به آن پاسخ دهند.