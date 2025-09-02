En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همایون شجریان؛ تنها اجرای تایید شده در میدان آزادی

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجراهای خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان تائید شده نیست.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۱۸
| |
447 بازدید
همایون شجریان؛ تنها اجرای تایید شده در میدان آزادی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجرا‌های خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور تائید شده نیست.

در متن منتشر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«پیرو انتشار اسامی تعدادی از هنرمندان و تاریخ برگزاری کنسرت‌های خیابانی در میدان آزادی از سوی رسانه‌ها؛ لازم به ذکر است به جز اجرای آقای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجرا در میدان آزادی تائید شده نیست. اسامی و تاریخ‌های اعلام شده در رسانه‌ها بر اساس احتمالات منتشر شده است.

بدیهی است مواردی از این دست پس از قطعی شدن از سوی مراجع ذی‌ربط رسمی، اطلاع رسانی خواهد شد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
همایون شجریان کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی
کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی
نشست خبری همایون شجریان
اگر دوباره جنگ شود چه می‌کنید؟ پاسخ همایون شجریان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yz0
tabnak.ir/005Yz0