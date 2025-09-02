شناسایی یک شبکه متصل با داعش در عراق

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دستگاه اطلاعات ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که توانسته است یک شبکه اصلی تامین مالی داعش را که مسئول قاچاق تروریست‌ها بین چندین کشور در سراسر جهان بود، دستگیر کند.

طبق این بیانیه، این بازداشت‌ها در تعدادی از کشور‌های غرب آفریقا پس از رصد تحرکات و خطوط ارتباطی بین این شبکه و سایر شبکه‌ها در داخل و خارج از عراق انجام شده است که هدف این شبکه حمایت از ساختار مالی داعش و برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه کشور‌های اروپایی و منافع عراق در خارج از این کشور بود.

طبق گزارش الاخبار، این نهاد اطلاعاتی امنیتی عراق اعلام کرد: این عملیات ادامه عملیات چشمگیر انجام شده در سال ۲۰۲۳ در استان کرکوک بود که یکی از شبکه‌های این گروه تروریستی و مسئول تأمین مالی هسته‌های آن را هدف قرار داد. ما به تعقیب بقایای تروریست‌های داعش و مقابله با نقشه‌های شوم آنها که به شدت در تلاش برای تضعیف امنیت ملی عراق هستند، ادامه می‌دهیم.