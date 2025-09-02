En
مسعود پزشکیان با رئیس‌جمهور چین دیدار کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به پکن با شیء جین پینگ رئیس‌جمهور چین دیدار کرد.
مسعود پزشکیان با رئیس‌جمهور چین دیدار کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به پکن با شیء جین پینگ رئیس‌جمهور چین دیدار کرد.

مشروح این دیدار متعاقباً منتشر خواهد شد.

