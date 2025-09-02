\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u06a9\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u06cc\u0621 \u062c\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0646\u06af \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0686\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0634\u0631\u0648\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0639\u0627\u0642\u0628\u0627\u064b \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.