رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «اگر قرار است از یکجانبه‌گرایی فاصله بگیریم باید به چارچوب‌هایی که در اجلاس شانگهای امضا شد، عمل کنیم»، گفت: چین که اکنون رهبری چنین تفکری و سیاستی را پیش گرفته است انتظار است بستر را برای چنین اهداف بلندی باز کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان ظهر دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به وقت ایران در بخش‌هایی از مصاحبه با شبکه «سی‌سی‌تی‌وی» چین با بیان این‌که «چین کشوری با وحدت، انسجام و رهبری قاطع و هماهنگ به‌سرعت در حال پیشرفت است»، گفت: این کشور برنامه‌هایی کاملاً علمی، کارشناسانه و هدفمند برای توسعه دارد. این روند سیاسی هم که برای فرار از یکجانبه‌گرایی و تلاش برای چندجانبه‌گرایی روند بسیار خوب و مثبتی است.

وی ادامه داد: اگر قرار است ما از یکجانبه‌گرایی فاصله بگیریم اصولاً باید به همین چارچوب‌هایی که الان در این اجلاس نوشته و امضا شد، عمل کنیم. آمریکا و کسانی که در قدرتند، می‌خواهند سیاست خود را در منطقه با زور و تحریم پیاده کنند و با راه‌هایی که می‌دانند اجازه ندهند کشور‌ها از چارچوبی که آنان درست کرده‌اند بیرون بیایند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر بخواهیم از این چارچوب بیرون بیاییم باید آن‌چه در جلسات قبلی و آینده می‌نویسیم که مقابل یکجانبه‌گرایی تغییر رفتار خواهیم داد را در عمل پیاده کنیم. معنی این حرف تعامل، تجارت و گوش‌نکردن به حرف‌های آنان درباره تحریم‌هاست.

پزشکیان با بیان این‌که «باید عدالت و انصاف و قانون را میان هم و سایر کشور‌ها مراعات و تلاش کنیم توسعه را در کل جهان باهم به اشتراک بگذاریم»، اظهار کرد: چین که اکنون رهبری چنین تفکری و سیاستی را پیش گرفته است انتظار است بستر را برای چنین اهداف بلندی باز کند.

وی یادآور شد: اگر آمریکا و اسرائیل که اکنون در منطقه با تکیه بر قدرت نه منطق، هرکس را که مقابل آنان است بمباران، رهبران سیاسی را ترور می‌کنند و مردم عادی و دانشمندان را هدف قرار می‌دهند، پیش بروند و کشور‌هایی که به دنبال عمل کردن خارج از چارچوب‌هایی هستند دست به دست هم ندهند، نگاه تمامیت‌خواهی به‌مرور به چین هم خواهد رسید.

رئیس‌جمهور گفت: آمریکا بزرگترین رقیبش در سیاست‌هایی که تدوین کرده چین است. می‌گوید می‌توانم جلوی بقیه با زور، اسلحه و تهدید یا تحریم بایستم. اگر بتواند کشور‌هایی که با چین همکاری می‌کنند را آرام‌آرام جدا کند، چین تنها می‌ماند و آن‌وقت آمریکا اعمال قدرت و کار‌هایی می‌کند که در تنهایی مقابله با آن سخت است.

پزشکیان ادامه داد: شعاری که رهبری چین برای توسعه، امنیت و صلح جهانی مطرح کرده باید از سوی مجموعه کشور‌های که دنبال صلح و امنیت هستند دنبال شود تا مقابل برخورد‌های غیرقانونی، غیرانسانی و غیرعادلانه باهم بایستند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد آنچه رهبری چین دنبال می‌کند و در تکمیل آن از حکمرانی جهانی هم سخن گفته است، می‌تواند سازوکار عملیاتی پیدا کند تا کسانی که صلح جهانی را بهم می‌زنند نتوانند ترک‌تازی کنند.

متن کامل این گفت‌و‌گو به زودی منتشر خواهد شد.