En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحولی در تشخیص بیماری‌های قلبی با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی

یک گوشی پزشکی هوشمند جدید با ترکیب میکروفون و الکتروکاردیوگرام، قادر است تغییرات نامحسوس ضربان قلب و جریان خون را تحلیل کرده و با کمک هوش مصنوعی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و بیماری‌های دریچه قلب را سریع‌تر و دقیق‌تر شناسایی کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۹۹
| |
225 بازدید

تحولی در تشخیص بیماری‌های قلبی با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گوشی پزشکی یا استتوسکوپ که از سال ۱۸۱۶ پزشکان را قادر می‌کرد صدای اعضای داخلی بدن را بشنوند، اکنون با فناوری هوش مصنوعی به‌روز شده است. در نسخه جدید، زنگوله سنتی با یک دستگاه کوچک به اندازه کارت جایگزین شده که همزمان نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) بیمار را ثبت کرده و صدای جریان خون را ضبط می‌کند.

اطلاعات جمع‌آوری شده به ابررایانه‌ای ارسال می‌شود و با الگوریتم‌های هوش مصنوعی آموزش دیده بر داده‌های هزاران نفر، تحلیل می‌شود. نتیجه این تست نشان می‌دهد بیمار در معرض نارسایی قلبی است یا خیر. الگوریتمی دیگر فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی می‌کند؛ وضعیتی که اغلب بدون علامت است اما خطر سکته را افزایش می‌دهد.

دکتر سونیا بابو ناریان از بنیاد قلب انگلیس می‌گوید: «این نمونه‌ای ایده‌آل از به‌روزرسانی یک ابزار ساده ۲۰۰ ساله برای قرن بیست و یکم است.»

آزمایش این فناوری توسط کالج لندن و Imperial College Healthcare NHS Trust در ۲۰۰ مطب پزشک عمومی در لندن انجام شد. گوشی پزشکی هوش مصنوعی روی بیمارانی با علائمی مانند تنگی نفس، خستگی یا تورم پا که نشانه نارسایی قلبی است، تست شد.

در مجموع، ۱۲۷۲۵ بیمار از ۹۶ مطب با این دستگاه معاینه شدند و نتایج با بیماران ۱۰۹ مطب بدون فناوری مشابه مقایسه گردید. یافته‌ها نشان داد بیمارانی که با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی معاینه شدند، ۲.۳۳ برابر بیشتر احتمال داشت در ۱۲ ماه آینده نارسایی قلبی تشخیص داده شود. همچنین این دستگاه ۳.۴۵ برابر بیشتر موارد فیبریلاسیون دهلیزی و ۱.۹۲ برابر بیشتر بیماری‌های دریچه قلب را شناسایی کرد.

این فناوری می‌تواند تحولی در تشخیص سریع و دقیق بیماری‌های قلبی ایجاد کند و به پزشکان امکان دهد درمان مؤثرتری را برای بیماران ارائه دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری پزشکی بیماری قلبی علم و فناوری هوشمند
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جایگزینی انسان با ربات‌های انسان‌نما یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شد
تعارض مواضع شخصی ورسمی
ورود ایران به عرصه عملیاتی فناوری کوانتوم
تحولی در فناوری‌های توانبخشی؛ توسعه رابط مغز و رایانه پوشیدنی با کمک هوش مصنوعی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yyh
tabnak.ir/005Yyh