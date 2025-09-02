به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گوشی پزشکی یا استتوسکوپ که از سال ۱۸۱۶ پزشکان را قادر میکرد صدای اعضای داخلی بدن را بشنوند، اکنون با فناوری هوش مصنوعی بهروز شده است. در نسخه جدید، زنگوله سنتی با یک دستگاه کوچک به اندازه کارت جایگزین شده که همزمان نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) بیمار را ثبت کرده و صدای جریان خون را ضبط میکند.
اطلاعات جمعآوری شده به ابررایانهای ارسال میشود و با الگوریتمهای هوش مصنوعی آموزش دیده بر دادههای هزاران نفر، تحلیل میشود. نتیجه این تست نشان میدهد بیمار در معرض نارسایی قلبی است یا خیر. الگوریتمی دیگر فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی میکند؛ وضعیتی که اغلب بدون علامت است اما خطر سکته را افزایش میدهد.
دکتر سونیا بابو ناریان از بنیاد قلب انگلیس میگوید: «این نمونهای ایدهآل از بهروزرسانی یک ابزار ساده ۲۰۰ ساله برای قرن بیست و یکم است.»
آزمایش این فناوری توسط کالج لندن و Imperial College Healthcare NHS Trust در ۲۰۰ مطب پزشک عمومی در لندن انجام شد. گوشی پزشکی هوش مصنوعی روی بیمارانی با علائمی مانند تنگی نفس، خستگی یا تورم پا که نشانه نارسایی قلبی است، تست شد.
در مجموع، ۱۲۷۲۵ بیمار از ۹۶ مطب با این دستگاه معاینه شدند و نتایج با بیماران ۱۰۹ مطب بدون فناوری مشابه مقایسه گردید. یافتهها نشان داد بیمارانی که با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی معاینه شدند، ۲.۳۳ برابر بیشتر احتمال داشت در ۱۲ ماه آینده نارسایی قلبی تشخیص داده شود. همچنین این دستگاه ۳.۴۵ برابر بیشتر موارد فیبریلاسیون دهلیزی و ۱.۹۲ برابر بیشتر بیماریهای دریچه قلب را شناسایی کرد.
این فناوری میتواند تحولی در تشخیص سریع و دقیق بیماریهای قلبی ایجاد کند و به پزشکان امکان دهد درمان مؤثرتری را برای بیماران ارائه دهند.
