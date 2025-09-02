En
سخنگوی وزارت امورخارجه: به استحکام روابط با چین خوشبینیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی گفت:‌ ما با چین رابطه حسنه‌ای داریم و قرارداد ۲۵ ساله را داریم و این موافقنامه بدون حواشی دیگر به کار خود ادامه می‌دهد. چین و روسیه مواضع خود را درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی اعلام کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ما عضو شانگهای و بریکس هستیم و انتظار هر کشور عضوی در این سازمان‌ها این است که مراودات و همکاری‌های میان سازمانی بین کشورهای عضو بدون تأثیرپذیری از تحولات بیرونی و فشارهای غیرقانونی کشورهای دیگر ادامه یابد.

خبرنگاری به اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی که گفته ایران نمی‌تواند برای ما تعیین کند که از چه سایت‌هایی بازرسی کنیم، اشاره کرد و نظر بقائی را پرسید که وی گفت: ما در چارچوب مصوبه مجلس و با نظر شورای امنیت ملی کارمان را انجام خواهیم داد. با ذکر این نکته که در حال حاضر درباره نحوه تعامل با آژانس به غیر از آنچه هفته گذشته درباره راکتور بوشهر انجام شد، تصمیمی تا الان گرفته نشده است.

وی در پاسخ به سؤالی گفت:‌ کشورهای اروپایی باید صادقانه مواضعشان را بازبینی کرده و تلاش کنند رویکردی مستقل و بدون تاثیرپذیری از دو بازیگر مخرب دیگر یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مصاحبه‌اش با خبرنگار گاردین عنوان کرد: سؤال این بود که چرا ایران تصمیم به غنی‌سازی ۲۰ درصد و فراتر از آن گرفته و چطوری می‌توانیم امیدوار باشیم به پیشرفت در هر مذاکره محتملی در آینده من نظر مصاحبه کننده را به تاریخچه موضوع جلب کردم.

گفتم در ۲۰۱۵ ما براساس برجام غنی‌سازی ۳.۶۷ را پذیرفتیم و بعد از خروج آمریکا از برجام و بازماندن سه کشور اروپایی از اجرای تعهداتشان ما به صورت پلکانی غنی‌سازی را از سر گرفتیم.

وی افزود: سؤال روشن این بود که اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را اجرا می‌کنند شما اجرا می‌کنید پاسخ این بود بله ولی در حال حاضر با آن وضعیت خیلی فاصله داریم و طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند و شاهد تجاوز آشکار علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بودیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: ما موضوع را ساده سازی نمی‌کنیم و می‌دانیم مناسبات حاکم بر شورای امنیت از منشور ملل و حقوق بین‌الملل پیروی نمی‌کند و این باعث نمی‌شود ما در بیان مشروعیت و حقوق خود سستی به خرج بدهیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
1
پاسخ
آدم عاقل از یه سوراخ دو بار نیش نمیخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
1
پاسخ
فکر نکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
1
پاسخ
میلیاردها دلار پول مردم ایران در چین گیر افتاده وبجای باید کالای بنجل وارد کنی به چه چیزی خوش‌بینی.
