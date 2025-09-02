En
تحولی در فناوری‌های توانبخشی؛ توسعه رابط مغز و رایانه پوشیدنی با کمک هوش مصنوعی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس (UCLA) موفق به توسعه یک رابط مغز و رایانه (BCI) پوشیدنی و غیرتهاجمی شده‌اند که با استفاده از هوش مصنوعی به افراد دارای ناتوانی‌های حرکتی کمک می‌کند.
تحولی در فناوری‌های توانبخشی؛ توسعه رابط مغز و رایانه پوشیدنی با کمک هوش مصنوعی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، یک تیم پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس موفق به طراحی و آزمایش یک رابط مغز و رایانه (BCI) پوشیدنی شده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، به عنوان دستیار عمل می‌کند و اهداف کاربر را شناسایی کرده و در کنترل مکان‌نمای رایانه یا بازوی رباتیک کمک می‌رساند.

این فناوری می‌تواند تحولی اساسی در بهبود تعامل افراد با محدودیت‌های حرکتی، مانند بیماران مبتلا به فلج یا بیماری‌های عصبی، ایجاد کند.

جاناتان کائو، رهبر این پروژه و استادیار مهندسی برق و رایانه UCLA، می‌گوید: «ما به دنبال روش‌هایی کم‌خطرتر و غیرتهاجمی‌تر برای تکمیل سیستم‌های BCI با استفاده از هوش مصنوعی هستیم. هدف نهایی ما توسعه سیستم‌های AI-BCI است که استقلال مشترک را ارائه می‌دهند و به افراد مبتلا به اختلالات حرکتی مانند فلج یا ALS امکان بازگشت استقلال در زندگی روزمره را می‌دهند.»

تا پیش از این، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های BCI نیازمند جراحی‌های پرخطر مغزی بودند و رویکردهای غیرتهاجمی اگرچه ایمن‌تر بودند، اما اغلب از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نبودند. در این سیستم جدید، یک کلاه EEG برای ثبت فعالیت مغزی با یک سکوی هوش مصنوعی مبتنی بر دوربین ترکیب می‌شود تا قصد کاربر در لحظه رمزگشایی شود.

این فناوری بر روی چهار شرکت‌کننده (سه فرد سالم و یک فرد فلج) آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه آنها با کمک هوش مصنوعی توانستند وظایف محوله را سریع‌تر تکمیل کنند. به‌ویژه فرد فلج توانست در کمتر از ۶.۵ دقیقه یک وظیفه پیچیده با بازوی رباتیک را انجام دهد؛ کاری که بدون هوش مصنوعی برای او غیرممکن بود.

یوهانس لی، نویسنده همکار این مطالعه، تأکید کرد: «گام‌های بعدی شامل توسعه دستیارهای پیشرفته‌تر برای حرکت بازوهای رباتیک با دقت و سرعت بالاتر و افزودن قابلیت لمس سازگار با اشیاء است. همچنین استفاده از داده‌های آموزشی بزرگ‌تر می‌تواند دقت رمزگشایی EEG و همکاری هوش مصنوعی را در وظایف پیچیده‌تر افزایش دهد.»

این پیشرفت جدید، استاندارد تازه‌ای برای عملکرد رابط‌های مغز و رایانه غیرتهاجمی تعیین کرده و نویدبخش آینده‌ای است که در آن بیماران مبتلا به بیماری‌های عصبی یا فلج می‌توانند استقلال بیشتری در زندگی روزمره به دست آورند.

