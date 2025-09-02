به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شماره ۴۲ سری جدید ماهنامه تجربه ویژه شهریور ۱۴۰۴ به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است. این‌شماره از مجله مذکور دربرگیرنده گفت‌وگویی تفصیلی با گروه «بمرانی»، پرونده‌هایی درباره‌ نسبت جنگ با سینما و جنگ با هنر و گفت‌وگو با حامد بهداد درباره‌ بازی در فیلم «پیر پسر» به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

تیتر گفت‌وگو با حامد بهداد درباره فیلم پیرپسر، «به فیلم‌های پرفروش مسموم شده‌ایم» است.

بخش‌های مختلف این‌شماره تجربه و مطالبی که در آن‌ها چاپ شده‌اند، به این‌ترتیب‌اند:

موسیقی: گفت‌وگوی تفصیلی نسیم قاضی‌زاده با اعضای گروه «بمرانی» به مناسبت انتشار آلبوم جدیدشان با عنوان «شاید بهترین روزم گذشته» با عنوان اصلی «خسته‌ایم ولی هستیم».

سینمای ایران: روایت جنگ از اسطوره تا سینما با یادداشت‌هایی از رضا توفیق‌جو، کوروش تقی‌زاده و فرزاد میرحمیدی به همراه گفت‌وگو با روبرت صافاریان منتقد سینما/ یادداشت نوید پورمحمدرضا در نقد فیلم «فیگور»/ بررسی تطبیقی فیلم‌های بلا تار و آثار ساموئل بکت به قلم نیکو علیدوستی/ گفت‌وگوی حامد قریب با حامد بهداد درباره‌ی بازی در فیلم «پیر پسر و سینمای امروز ایران/ نقد همایون امامی بر فیلم «دبستان پارسی» ساخته‌ی حسن نقاشی/ یادداشتی از محمدعلی حیدری به بهانه‌ی پایان سریال «تاسیان»/ مقدمه‌ای بر اسطوره و سینما به قلم جواد صفوی و سهند محمدی خبازان/ یادداشتی از آزاده عرفان درباره‌ی فیلم «زن و بچه» آخرین ساخته‌ی سعید روستایی.

کتابخانه: گفت‌وگو با یوسف علیخانی درباره‌ی تازه‌ترین اثرش «خاموشان» به همراه یادداشتی از سندی مومنی درباره‌ی این کتاب/ گفت‌وگو با علیرضا محمودی ایرانمهر درباره‌ی کتاب «حافظ‌خوانی خصوصی»/ گفت‌وگو با پوریا عالمی درباره‌ی اهمیت زبان در معماری فردای ایران به بهانه‌ی انتشار کتاب «آی با کلاه»/ معرفی پادکست‌ها و کتاب‌فروشی‌های مهمِ ایران و کتاب‌خانه‌های مهم جهان/ نقد و بررسی کتاب‌های روز فلسفه، جامعه‌شناسی و...

معماری: نقش زبان در فهم معماری و نقش معماری در فهم زبان به بهانه‌ی انتشار کتاب «کلمات و بناها» با آثار و گفتاری از محمدرضا حائری مازندرانی، ایرج معینی و هدیه نوربخش/ گزارشی از نشست «تاب‌آوری و پایداری در معماری شهری» به قلم امین حسینی/ یادی از یک تجربه به بهانه‌ی نخستین دوره‌های کارگاه‌های آموزش معماری به کودکان به روایت حمیدرضا ناصرنصیر.

پوشه: «چگونه هنر به ستیز با جنگ برمی‌خیزد» با آثار و گفتاری از فرید صیدانلو، عبدالحسین قاسم‌نژاد، احمد غلامی مهرآبادی، امین شاهد، شایا شهرستانی، امید شلمانی، سارا کریمان، آوا گودرزی، زهرا پاشایی، آیدین باقری، نگین فیروزی، علی مسعودی‌نیا، آرش واحدی و سارا ساسانی/ درآمدی بر برادران کارامازوف از چیستی متن تا چرایی اجرا به قلم سمیرامیس بابایی و گزارشی از نمایشگاه «به گزارش زنان» در موزه‌ی هنرهای معاصر به قلم زهرا کُرد.

تاریخ و فرهنگ: صفحاتی به مناسبت صد سالگی روزنامه اطلاعات به همراه روایتِ هومن ظریف از نخستین کنسرت راک در ایران/ گفت‌وگوی محمدعلی فردوسی با سید علی میرافضلی شاعر و رباعی‌پژوه/ پرونده‌ای درباره‌ «فریاد دیوارها» با آثار و گفتاری از محسن گودرزی، شهروز مهدی‌پور،‌ الهام فخاری، بهروز داوری، آزاده امجدی و فرحناز عباسی به همراه گفت‌وگو با افسانه پرچکانی درباره‌ این نمایشگاه/ یادداشتی از هیوا همتی درباره‌ی تجربه‌ اخراج مهاجران افغانستانی/ یادداشت محمد صادقی درباره‌ تفاوت میهن دوستی و ناسیونالیسم در آرای مصطفی ملکیان، چهره‌هایی در سایه، قدریت‌هایی در ویرانی به قلم هویار اسدیان/ ایستاده بر ویرانه‌ها به روایت نیلوفر بهرامی/ وارثان زغفران و نمک از علی اتحاد.

عمق میدان: گفت‌وگو با جیمز نچوی عکاس جنگ به همراه مروری بر آثار او.

در این‌شماره همچنین آثار و گفتاری از رضا توفیق‌جو در نقد گفته‌های مسعود فراستی درباره‌ فیلم «پیر پسر»، تحلیلی بر ساخت و محتوای «عشق ابدی» به قلم آزاده مسیح‌زاده، گزارشی از رویداد «جنگ چهره‌ زنانه ندارد» در خیابان کریمخان تهران و یادبودهایی برای مریم حسینیان به قلم مهدی کریمی و حیرت سجادی به روایت فیض‌الله پیری منتشر شده‌اند.

این‌مجله با ۱۶۴ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان منتشر شده است.

