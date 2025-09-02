En
اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یک‌سال اخیر

کد خبر: ۱۳۲۶۰۷۶
572 بازدید
۲

اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یک‌سال اخیر

مواد غذایی قیمت افزایش قیمت
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
4
پاسخ
مطمئنی گوشت گوسفندی 780 هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
2
پاسخ
رب گوجه فرنگی نه ربع گوجه فرنگی !!!!!
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
