۱۱/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 02 September 2025
۱۳:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
572
572
بازدید
۲
پ
اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر
کد خبر:
۱۳۲۶۰۷۶
تاریخ انتشار:
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰
02 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۰۷۶
|
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰
02 September 2025
|
572
بازدید
572
بازدید
|
۲
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
مواد غذایی
قیمت
افزایش قیمت
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمارها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچسه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | دلار ۱۶۵ هزار تومانی در راه است؟
پیشبینی قیمت طلا و سکه، پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه چه تغییری میکند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۶
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
4
پاسخ
مطمئنی گوشت گوسفندی 780 هست؟
ناشناس
|
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
2
پاسخ
رب گوجه فرنگی نه ربع گوجه فرنگی !!!!!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
تصاویر استقبال دختران چیرلیدر چینی از پزشکیان
تحولی در تشخیص بیماریهای قلبی با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی
تصاویر وحشتناک مردی تحت تاثیر رادیواکتیو
نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی اعلام شد
تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صحن مجلس درباره مکانیزم ماشه
پیام احساسی جراح مغز و اعصاب به فرزند رتبه یک ریاضی
توقیف ۳۶۰ گواهینامه رانندگان پرخطر شبانه در تهران
بگویید مایلیکوفسکی نه نتانیاهو!
مصرف آب در ایران؛ جهل فرهنگی یا بیکفایتی مدیریتی؟
ادعای جدید آژانس اتمی: ردپای اورانیوم در سوریه پیدا شد
مشاجره دو زن در کافه آب و آتش به خون کشیده شد
چگونه رتبه چهارم کنکور شدم؟/ از گریه مادر تا جمله معلم
تصاویر تابلو فرش نفیس 3.5 میلیارد تومانی
اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر
سخنگوی وزارت امورخارجه: به استحکام روابط با چین خوشبینیم
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفرات برتر کنکور اعلام شدند
ترامپ کجاست؟
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را میزند!
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
شغل والدین رتبههای برتر کنکور
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
(۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
(۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۱۳۱ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
(۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۷ نظر)
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YyK
tabnak.ir/005YyK
کپی شد