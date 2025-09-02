خودکشی زن میانسال در ایستگاه مترو امام خمینی

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، ساعت ۸ صبح امروز مسافرانی که در ایستگاه امام خمینی بودند با صحنه تلخ و دردناکی مواجه شدند. آنها زن میانسالی را دیدند که به محض ورود قطار خود را به پایین انداخت و با مرک خودخواسته به زندگیش پایان داد.

مرگ زن ۵۴ ساله بهب ازپرس موسی رضازاده و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و دستور بازبینی دوربین‌های مترو و تحقیقات در رابطه با خودکشی زن میانسال را صادر کرد.