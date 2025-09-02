En
خودکشی زن میانسال در ایستگاه مترو امام خمینی

زن ۵۴ ساله صبح امروز با انداختن خود به روی ریلهای قطار به زندگی اش پایان داد.
خودکشی زن میانسال در ایستگاه مترو امام خمینی

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، ساعت ۸ صبح امروز مسافرانی که در ایستگاه امام خمینی بودند با صحنه تلخ و دردناکی مواجه شدند. آنها زن میانسالی را دیدند که به محض ورود قطار خود را به پایین انداخت و با مرک خودخواسته به زندگیش پایان داد.

مرگ زن ۵۴ ساله بهب ازپرس موسی رضازاده و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و دستور بازبینی دوربین‌های مترو و تحقیقات در رابطه با خودکشی زن میانسال را صادر کرد.

مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
12
پاسخ
خدایا خودت کمک کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
21
پاسخ
خیلیا میخوان اینکارو بکنن. من میشناسم.
همه ش هم تقصیر شماست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
14
پاسخ
بهبه از این مملکت همه در رفاه و کمال ارامش در حال انتخاب مرگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
14
پاسخ
سال 1404 شد مسئولان برای این سال وعده اول شدن در تمام بخش ها را در منطقه داده بودند!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
14
پاسخ
چه کرده اید با زندگی این مردم که یک زن 54 ساله انچنان از زندگی سیر میشه که خودکشی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
9
پاسخ
دستور بازبینی دوربین ها داده شد و تمام !!!!!
یک دنیا آرزو زیر خاک رفت و یک خانواده داغدار.
مسولین هم با دلی آرام !!!!
ناشناس
|
Sweden
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
10
پاسخ
با توجه به شرایط و وضعیت مملکت و زندگی مردم عجیب نیست طاقت و تاب اوری هر انسانی محدود است بالاخره تمام میشود
