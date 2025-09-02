«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در بخشی از گفتوگویی تفصیلی در پاسخ به این سوال که آیا از شبهاتی که میان مردم آمریکا و گروهی در جنبش «ماگا» نسبت به حمایت دولت این کشور از رژیم صهیونیستی شکل گرفته، آگاه است یا خیر، با حمایت از تجاوزگری اخیر این رژیم به ایران گفت: بله از آن مطلعم. اسرائیل اعجابانگیز است، چراکه، من به خوبی از اسرائیل حمایت میکنم. ببینید، هیچ کسی بیشتر از من کاری برای اسرائیل انجام نداده است، از جمله حملات اخیر به ایران و از بین بردن آن چیز(تاسیسات هستهای ایران). ما، آن هواپیما، آنها را طوری از بین بردیم که تا به حال کسی ندیده بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آمریکا در میانه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران که ۱۲ روز به طول انجامید و با آتشبس میان طرفین در سوم تیر پایان یافت، در بامداد اول تیر ماه تاسیسات هستهای فردو، اصفهان و نطنز را با بمبهای سنگرشکن هدف قرار داد.
ایران با هدف قرار دادن پایگاه هوایی «العدید» در قطر به حملات متجاوزانه آمریکا پاسخ داد.
حمله به تاسیسات هستهای ایران که تحت توافق پادمانی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت، با محکومیت بینالمللی مواجه شده و با ضربهای جبرانناپذیر مواجه شد.
وبگاه دیلی کالر گزارش داد که ترامپ در گفتوگو با این رسانه افزود: ما برگشیتم و سیانان سعی داشت بگوید که شاید این کار تمامشده نیست که البته کاملا تمامشده از آب درآمد، حتی چیزی فراتر از تمامشده. با نگاهی به ۲۰ سال گذشته میبینیم که اسرائیل قدرتمندترین لابی را در کنگره، در هر زمینه، هر هیات، شرکت یا ایالتی داشت. اسرائیل قویترین لابی بود. امروز این لابی قدرتمند را ندارد. این شگفتانگیز است.
هیچ کسی در تاریخ کارهایی را که من کردهام، نکرده است
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که پس از پایان دوره ریاستجمهوریاش مایل است کشور چه افتخاراتی را نصیب او کند، پاسخ داد: این که خودم چنین چیزی بگویم بد میشود و نمیخواهم چنین چیزی بگویم، چراکه واقعا بد به نظر میرسد. اما ببینید، من هفت جنگ را متوقف کردم و جنگی هستهای را از میان برداشتم که با ایران اتفاق میافتاد؛ این اتفاق میافتاد.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این که آیا در آرزوی دریافت جایزه صلح نوبل است، گفت: نه. من فقط میخواهم با من منصفانه رفتار شود. راجع به آرزو داشتن هم باید بگویم که حتی اگر این طور بود نمیتوانستم پاسخی به این پرسش بدهم، چراکه بسیار بد به نظر میرسید. بلکه فکر کنم حالا به این سوال پاسخ مثبت دادهام. بله، من آرزوی آن را داشتهام. میتوانم آن را دریافت کنم. نمیشود آدم خودش را در این جایگاه قرار دهد اما میتوانم بگویم که هیچ کسی در تاریخ کارهایی را که من کردهام، نکرده است. من هفت جنگ را متوقف کردم که جنگهای بزرگی بودند؛ مثلا جنگ هند-پاکستان.
