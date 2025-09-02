اژه ای: درهای نقد باز است، زندانیان غیرضروری آزاد شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و سومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور) در سفری غیر رسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان خوزستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان خوزستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، مسئولان و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خوزستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی استان خوزستان:همواره اهتمام و کوشش ما آن است تا محکومانی که در زندان ماندنشان ضرورت ندارد از زندان آزاد شوند

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به اهواز، با کارکنان دستگاه قضایی استان خوزستان دیدار کرد و طی سخنانی در این نشست، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت امام عصر (عج) اظهار کرد: امروز تلاش دشمنان ایران اسلامی برای ضربه زدن به کشور ما مضاعف و تشدید شده است؛ آنها عظمت ایران اسلامی را به عینه دیده‌اند و از این عظمت و اقتدار عصبانی‌اند. دشمن با همه ابزار و جنودش به میدان آمده است؛ باید بسیار مواظب نفاق و نفوذ و سایر کید‌ها و توطئه‌های دشمن باشیم. باید بسیار نسبت به تقویت وحدت و انسجام ملی اهتمام داشته باشیم و به یاد بیاوریم که همین وحدت و انسجام بود که در جریان دفاع مقدس اخیر بسیار منشأ اثر شد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما کارگزاران و مسئولان نظام به هیچ وجه نباید از مردم جدا شویم و تحت هیچ شرایطی نباید خدمت بی‌منت به مردم را فراموش کنیم؛ دشمن سرمایه‌گذاری بسیار کرده تا به زعم باطل خودش مردم را از نظام جدا کند ما باید این توطئه دشمن را خنثی سازیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: خوزستان استانی با تاریخی کهن و مردمانی غیور است؛ مردمان خوزستان مستحق خدمت بی‌منت هستند؛ اگر ما در خدمت‌رسانی به این مردم غیور کوتاهی کنیم خودمان را نخواهیم بخشید.

رئیس عدلیه بیان داشت: چه در استان خوزستان و چه در سایر استان‌های کشور مشکلاتی وجود دارد و برخی از این مشکلات متأسفانه مزمن شده‌اند؛ اما باید توجه داشت که سخن گفتن از مشکلات بدون ارائه طریق و راه‌حل، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. ما در قوه قضاییه آغوشمان برای نقد باز است و همزمان از ناقدان می‌خواهیم که ارائه طریق نیز بدهند و مطمئن باشند که راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آنها، حتماً مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور، عملیاتی‌سازی «سند تحول و تعالی» را سرلوحه امور خود قرار دهند. سند مزبور، وحی مُنزل نیست، اما در باب آن اجماع نخبگانی حاصل شده و تلاش شده تا حد مقدور جامع و کامل باشد؛ برای اجرایی‌سازی این سند، ستاد پیگیری تشکیل شده و البته راه اصلاح آن نیز بسته نشده است و اهتمام ما آن است که موارد دارای عیب و ایراد در سند تحول و تعالی را اصلاح کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اهتمام همه مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به ویژه در استان خوزستان باید آن باشد که با اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای، ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهند؛ چرا که هر چقدر هم بر تعداد قضات خود بیفزاییم و امکانات و تجهیزات قوه قضاییه را بیشتر کنیم، اما ورودی پرونده‌ها در حجم فعلی باشد باز هم از پیشبردِ به‌موقع امور عقب می‌مانیم.

حجم فعلی کار قضات ما زیاد است؛ باید برای کاستن از این حجم بالا، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ام و باز نیز تاکید می‌کنم که همه ما در دستگاه قضایی باید در قبال مراجعان، حُسن‌خلق داشته باشیم و آنها را تکریم کنیم؛ این کار ما قطعاً جنبه تربیتی دارد و این حُسن رفتار ما بعضا از رأی و حکم ما اثر بالاتری دارد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور به ویژه در استان خوزستان باید نسبت به اتقان آرا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. آرای صادره از کلیه‌ی مراجع و محاکم قضایی باید در نهایت اتقان باشند و باید میزان نقض آرا در مراجع بالاتر به پایین‌ترین سطح خود برسد. وقتی آرای یک مرجع قضایی به کرات نقض می‌شود و یا در قبال آرای آن مرجع قضایی به کرات درخواست ماده ۴۷۷ می‌شود، مقامات قضایی ذی‌ربط بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را به عمل آورند و چرایی این موضوع را مورد تتبع قرار دهند.

رئیس عدلیه گفت: همواره اهتمام و کوشش ما آن است تا محکومانی که در زندان ماندنشان ضرورت ندارد از زندان آزاد شوند؛ البته در این رابطه تاکید داریم که مبادا عناصر و مجرمانی که آزادی‌شان برای امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان خطرناک است از زندان آزاد شوند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین همواره تاکید ما خطاب به مقامات دادستانی آن است که مبادا قرار‌های تامینی برای متهمین به گونه‌ای صادر شود که آنها از تودیع این قرار‌ها عاجز بمانند و در شرایطی که زندان رفتنشان ضرورتی ندارد، ولو برای یک شب، بازداشت شوند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و فرآیند جذب نیروی انسانی در عدلیه به ویژه مراکز و مراجع قضایی استان خوزستان پرداختند.

«دهقان» رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز طی سخنانی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون شاهد کاهش ۴۶ درصدی موجودی پرونده‌های محاکم استان خوزستان بوده‌ایم.

وی افزود: همچنین در زمینه پرونده‌های مُسن بالاتر از یک سال استان خوزستان، بیش از ۲۴ هزار فقره کاهش پرونده را طی سه سال گذشته شاهد بوده‌ایم.

دهقان عنوان کرد: امروز میزان ابلاغ‌های الکترونیک در سطح استان خوزستان به ۹۸ درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: دادگستری استان خوزستان امروز در مصلی نماز جمعه، دارای میز خدمت دائمی است و به مردم خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

دهقان عنوان کرد: طی ۵ ماه نخست سال جاری بیش از ۸۰ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح استان خوزستان وارد شده و امروز میانگین وقت رسیدگی به این پرونده‌ها به ۳۹ روز رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: طی سه سال اخیر تصمیم نهایی برای ۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی استان خوزستان اتخاذ شده است. این ۲۶۴ پرونده بیش از ۲۴۰ هزار شاکی داشتند.

وی همچنین از تثبیت مالکیت ۸۷ درصد از اراضی کشاورزی استان خوزستان خبر داد.

دهقان خاطرنشان کرد: طی سه سال اخیر ۷۸ واحد واحد تولیدی استان خوزستان در نتیجه پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، احیاء شده‌اند.

همچنین در این نشست، نمایندگان قضات، کارکنان اداری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان خوزستان، به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.