En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه رانندگی در حالت مستی اعلام شد

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از افزایش مبالغ جرایم رانندگی خبر داد و اعلام کرد: این تغییرات با هدف بازدارندگی، کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی اجرا می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۵۹
| |
719 بازدید
|
۱۰
جریمه رانندگی در حالت مستی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس ابلاغیه جدید، مبالغ جریمه برخی تخلفات رانندگی افزایش چشمگیری داشته است، به عنوان نمونه، جریمه نبستن کمربند ایمنی از ۶۳ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و توقف دوبله از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان تغییر کرده است، همچنین جریمه حرکات مارپیچ به عنوان یکی از پرخطرترین تخلفات رانندگی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

طبق اعلام این نهاد انتظامی، نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، همچنین در آغوش گرفتن اطفال در هنگام رانندگی که تهدیدی برای ایمنی کودکان محسوب می‌شود، از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

از دیگر تغییرات می‌توان به جریمه استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد (۱۵۰ هزار تومان)، توقف در پیاده‌رو (۱۰۰ هزار تومان)، عبور از چراغ قرمز (۴۰۰ هزار تومان)، ورود ممنوع (۲۵۰ هزار تومان) و عبور از خط ویژه (۲۵۰ هزار تومان) اشاره کرد، توقف در محل پارک ممنوع نیز از ۲۱ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف ۲۰۰ هزار تومان، نداشتن معاینه فنی معتبر ۱۰۰ هزار تومان و نداشتن بیمه شخص ثالث ۱۵۰ هزار تومان جریمه در پی دارد، در این میان، رانندگی در حالت مستی با جریمه سنگین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و سبقت غیرمجاز با ۷۰۰ هزار تومان بیشترین تغییر را به خود اختصاص داده‌اند، سبقت از راست نیز با رشد قابل توجهی از ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: اجرای این افزایش مبالغ با هدف بازدارندگی، صیانت از جان شهروندان و ارتقای نظم اجتماعی صورت گرفته و پلیس راهور با جدیت با تخلفات برخورد خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
راهنمایی رانندگی جریمه مستی راننده
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گواهینامه ۲۸ هزار راننده متخلف توقیف شد
جریمه سنگین بیرون پرتاب کردن زباله از خودرو
بسته شدن مسیر جنوبی جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
2
پاسخ
.
.
افرادی که مواد مخدر و مسکر ، استفاده می کنند باید علاوه بر جریمه خیلی سنگین، مشمول توقیف وسیله نقلیه و زندان و ترک اعتیاد شوند چون علاوه بر سلامت خودشان و اموال شان ، به سلامت و جان و اموال مردم هم آسیب خواهند زد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
به جای اینکه شیشه دودی رو جریمه کنند بیاین کسانی که راحت تو خیابون شیشه ها رو صد در صد دودی میکنند رو جمع آوری و جریمه کنند. خیلی کار راحتتریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
1
پاسخ
یعنی رانندگی در حالت مستی با 1.5میلیون جریمه حل میشه؟؟! والا تو کشورهای غیرمسلمون این کار زندان و محرومیت از رانندگی داره
خجالت آوره رویکرد راهنمایی و رانندگی فقط دنبال درآمدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
باید ساز و کار جریمه عابرین پیاده هم اجرا بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
3
پاسخ
چراغ قرمزی که میبینی روی عدد 30 ثانیه است و در حین ورود به چهار راه با توجه به خودرو های جلویی مجدد نگاه نمیکنی و 30 ثانیه یهو شده 2 ثانیه در حالیکه ورود به چهار راه میکنی غافل از اینکه چراغ قرمز شده و در دام و کلک پلیس گرفتار شدی چرا باید جریمه شویم این یک ترفند و کلک می باشد برای اخذ جریمه از شهروندان و کار بسیار غیر اصولی و اخلاقی است قرار نیست راننده همش به چراغ زل بزنه ببینه تایمر چند را نشون میده و مبادا افسر جوان عشقش کشیده زمان را یهو کم کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اینطور مواقع باید اهسته از چراغ عبور کرد جناب
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
1
پاسخ
جریمه مست قدرت و ثروت شدن چقدره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
جریمه توقف در پیاده رو 100 هزار تومان هزینه پارکینگ 120تا 150 هزار تومان این کجاش بازدارندگی داره ؟ متاسفانه وضع رانندگی و توقفات در تهران از مرز بی توجهی و عدم نظارت موثر پلیس از به حد اعلای خودش رسیده توقف در پاده رو توقف در کنار اتوبان توقف در وسط خیابان و موارد دیگر در هر نقطه از شهر قابل رویت است. باید همزمان با فرهنگ سازی و گسترش حمل و نقل عمومی جرایم باز دارنده هم وضع شود و با نصب پارکومتر ساعتی در کنار تمام خیابانها از تبذیل حاشیه خیابان به پارکینپ شخصی عده ای خاص جلوگیری شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
یه سری کامیون ها و اتوبوس ها تو مسیر بین شهری از لاین سبقت و با سرعت کم میرن و کیلومترها همینطوری رانندگی می کنند بدون توجه به علائم رانندگانی که مثل قطار پشتشون صف کشیدن. البته اگه ایجاد خطر نکنند برای خودروی پشت سری و دودزا بودن و سنگ ریزه و جلوگیری از دید راننده رو درنظر نگیریم وقتی که ناچار شدم از سمت راست بعد از 15 دقیقه رانندگی پشت سر سبقت گرفتم دیدم 500 جریمه شدم و فهمیدم این کلک پلیس برای جریمه کردنه. هنوز به نتیجه نرسیدم که کار اشتباهی کردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
جریمه چراغهای هدلایت وزنون که هیچ کشک
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۲۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yy3
tabnak.ir/005Yy3