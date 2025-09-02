En
گفتگوی صمیمانه پزشکیان و اردوغان در چین

رئیس جمهور ترکیه با دعوت از همتای روس خود به کشورش گفت: دعوت من دائمی است. ما مشتاقانه منتظر شما در کشورمان در اسرع وقت هستیم. ما رابطه‌ای صمیمانه و مبتنی بر اعتماد داریم. روابط ما بدون تأثیرپذیری از چالش‌های دوره‌ای در حال پیشرفت است.
گفتگوی صمیمانه پزشکیان و اردوغان در چین

رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور روسیه در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در چین دیدار کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اردوغان در این دیدار گفت: شما از تمایل ما برای میزبانی شما در ترکیه آگاه هستید. دعوت من دائمی است. ما مشتاقانه منتظر شما در کشورمان در اسرع وقت هستیم. ما رابطه‌ای صمیمانه و مبتنی بر اعتماد داریم. روابط ما بدون تأثیرپذیری از چالش‌های دوره‌ای در حال پیشرفت است.

وی افزود: روابط بین ترکیه و روسیه بر اساس احترام متقابل و منافع متقابل همچنان در حال پیشرفت است و روحیه همکاری در زمینه‌هایی مانند تجارت، گردشگری، سرمایه‌گذاری و انرژی که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان ادامه دارد.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که تلاش‌های ترکیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با صلحی عادلانه و پایدار ادامه دارد و معتقد است که مذاکرات استانبول به روند صلح کمک کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین آذربایجان و ارمنستان به صلح پایدار منجر شود و ثبات پایدار در قفقاز به نفع متقابل ترکیه و روسیه باشد.

پوتین نیز در این دیدار با بیان اینکه برای تماس‌های شخصی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل خود با اردوغان بسیار ارزش قائل است و گفت: این کاملاً با اصول حسن همجواری و اصول دوستانه سنتی روابط روسیه و ترکیه سازگار است. ما ترکیه را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اثبات شده هم در روابط دوجانبه و هم در عرصه بین‌المللی می‌بینیم.

رئیس جمهور روسیه این واقعیت را که روس‌ها سال گذشته بار دیگر در صدر فهرست گردشگران بازدیدکننده از ترکیه قرار گرفتند، یک تحول قابل توجه توصیف کرد و گفت: البته این در درجه اول شایستگی شما (اردوغان) است. زیرا شما شرایط لازم را برای شهروندان ما ایجاد می‌کنید تا در ترکیه احساس راحتی و امنیت کنند و فضای مثبتی را در اطراف خود ایجاد کنید.

گفتگوی صمیمانه پزشکیان و اردوغان در چین

پوتین با ابراز قدردانی از دوستان ترک خود به خاطر کمک‌های قابل توجهشان به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، اظهار داشت: مذاکرات استانبول امکان پیشرفت در حل تعدادی از مشکلات عملی بشردوستانه را فراهم کرد. من مطمئن هستم که نقش ویژه ترکیه در این امور همچنان مورد تقاضا خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت که آنها بر حوزه‌های مورد علاقه مشترک مانند خاورمیانه، شمال آفریقا و قفقاز جنوبی تمرکز دارند و همکاری روسیه و ترکیه در همه این حوزه‌ها را «ریشه‌دار، ملموس، مفید و قابل اعتماد» توصیف کرد.

در این دیدار همچنین در مورد حملات رژیم اسرائیل به غزه و توسعه سوریه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی آن تبادل نظر شد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
چه ربطی به پزشکیان داشت؟
