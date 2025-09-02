En
اولین عکس از پیکر منتسب به امام‌موسی صدر

کد خبر: ۱۳۲۶۰۵۰
3067 بازدید
۴

امام موسی صدر شهادت خبر فوری نخستین عکس از امام موسی صدر
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
آیا راز ناپدید شدن امام موسی صدر برملا می‌شود؟
انتشار ویژه نامه بهاری امام موسی صدر
جزئیات تازه‌ای از سرنوشت امام موسی صدر
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است
دوازده هزار روز گذشت اما...
«سلام بر سید موسای عزیز...»
گامی تاریخی در پیگیری قضيه امام موسي صدر
بیانیه دوم ستاد آزادی امام موسی صدر
رونمایی از کتاب سیره امام موسی صدر
سرگذشت امام موسی صدر در نمایشگاه کتاب
«یاران صدر در اروپا» اعلام موجودیت کرد
هیچ ادله‌ای مبنی بر شهادت امام موسی صدر نیست
عکس: یوسف گم‌گشته باز آید به کنعان ...
برگزاری کنگره بین‌المللی امام موسی صدر
خبر شهادت امام موسی صدر تکذیب شد
تجمع برای آزادی امام موسی صدر + تصاویر
تشكيل جبهه بين‌المللي آزادي امام صدر
فرصتی بی‌نظیر برای پیگیری پرونده امام صدر
ستاد آزادی امام موسی صدر تشکیل شد
الجریده کویت: امام موسی صدر زنده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
10
پاسخ
وقتي ازمايشات ژنتيكي دقيق هست چرا تست و اناليز تصويري!!!!!!
پاسخ ها
علی
| France |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
عکس سال 2011 ، در زمان انقلاب لیبی گرفته شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
0
2
پاسخ
به نظر خیلی جوانتر از امام موسی صدره چون تو این تایم قطعا ایشان دوره جوانی را گذرانده بوده واین عکس منتسب به ایشان نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
1
1
پاسخ
کی بوده؟؟
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۲۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
