میانگین درآمد پزشکان جوان چقدر است؟

به گزارش تابناک به نقل از قدس آنلاین؛ علیرضا استقامتی در گفتوگویی درباره وضعیت معیشتی و چالشهای پیشروی پزشکان جوان اظهار کرد: بسیاری از پزشکان جوان با سختی زندگی میکنند و حقوق و دستمزد آنها در مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر بسیار ناچیز است و حتی گاهی با تاخیر پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه پزشکان در دوره طرح، با مشکلات زیادی روبهرو هستند، افزود: جوانی که فارغالتحصیل میشود و برای گذراندن طرح به مناطق محروم اعزام میشود، اغلب حقوق بسیار کمی دریافت میکند.
هشدار درباره مهاجرت پزشکان
استقامتی با ابراز نگرانی از خروج پزشکان از کشور گفت: گاهی بعد از ۱۰ یا ۱۱ سال تحصیل، پزشک جوانی که سرمایه ملی است، به راحتی جذب کشورهای دیگر میشود. باید قوانین و مقررات به گونهای تنظیم شود که امیدواری در پزشکان جوان برای خدمت در کشور زنده بماند.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تحلیل علل بروز پدیدههایی مانند «زیرمیزی» یا درخواست درمانها و آزمایشهای غیرضروری تصریح کرد: وقتی تعرفههای پزشکی غیرواقعی است و درآمد کافی برای پزشک تأمین نمیشود، ممکن است برخی به سمت اقداماتی سوق داده شوند که قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اگر تعرفهها واقعی و حق افراد به درستی پرداخت شود، دیگر نیازی به چنین اقداماتی نیست. مشکل زیرمیزی زمانی رخ میدهد که سازوکار اقتصادی نادرست است و مدیریت صحیحی وجود ندارد.
حقوق ناکافی و فشار اقتصادی
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به وضعیت حقوقی پزشکان در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: یک استادیار دانشگاه در بیمارستان دولتی حداکثر ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان حقوق دریافت میکند؛ افرادی که طرح میگذرانند و پزشک خارج از مرکز هستند نیز دستمزد بسیار پایینی دارند.
وی با اشاره به هزینههای راه اندازی مطب برای پزشکان گفت: وقتی هزینه اجاره مطب ماهانه به ۵۰ میلیون تومان میرسد، اما درآمد او ۴۰ میلیون تومان است، چگونه میتواند به درستی خدمات ارائه دهد؟
ضرورت اصلاح تعرفهها و نقش بیمهها
استقامتی خاطرنشان کرد: اصلاح تعرفههای پزشکی نه به معنای تحمیل هزینه به مردم، بلکه به معنای عملکرد درست بیمههاست. بیمهها باید پوشش واقعی دهند و نظارت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعرفه جراحان در همه بیمارستانها را دولت تعیین کرده، اما معمولاً رعایت نمیشود، افزود: اگر تعرفهها واقعی نباشد هرکس هر عددی که دلش خواست دریافت نمیکند و مردم نیز این موارد را میبینند و ناراحت میشوند و البته حق با مردم است.
انتقاد از ورود پزشکان به مشاغل غیرمرتبط
استقامتی در خصوص ورود برخی پزشکان به مشاغلی مانند ساختوساز نیز گفت: این موضوع مایه شرمندگی جامعه پزشکی است. اگر کسی روحیه پزشکی ندارد، نباید این مسیر را انتخاب کند. البته برخی نیز با سرمایهگذاری در ساخت مراکز درمانی به ارتقای خدمات سلامت کمک میکنند که اقدامی مثبت است.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به موضوع اخلاق پزشکی نیز گفت: بخش زیادی از اخلاق پزشکی ریشه در تربیت خانوادگی دارد؛ دانشگاه میتواند مهارتهای فنی و علمی را آموزش دهد، اما پایههای اخلاقی پیش از ورود به دانشگاه شکل میگیرد. با این حال، باید الگوهای اخلاقی را تقویت و تکریم کنیم.
استقامتی تاکید کرد: برای حفظ پزشکان و ارتقای خدمات سلامت، باید تعرفهها را واقعی کنیم، از پزشکان جوان حمایت مالی و امنیتی کنیم و مانع مهاجرت آنان شویم. این موضوع نیاز به شجاعت و عزم جدی مسئولان دارد.
