اختلال در خط یک مترو به دلیل ورود به محدوده قطار

به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده حرکت قطارها در ایستگاه امام خمینی(ره)، حرکت قطارها در خط یک متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۱۱
| |
1013 بازدید
|
۱
اختلال در خط یک مترو به دلیل ورود به محدوده قطار

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: صبح امروز (سه شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴) در ساعت ۰۵:۴۶ به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده حرکت قطارها در ایستگاه امام خمینی(ره)، حرکت قطارها در خط یک متوقف شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در همین راستا، تدابیر ترافیکی برای تداوم سیر  در خط یک مترو به اجرا درآمده و حرکت قطارها به‌ صورت یک‌ خطه و با تأخیر در محدوده مورد اشاره در حال انجام است.

ضروری است مسافران محترم ضمن پیش‌بینی زمان کافی، تأخیر ایجاد شده را در برنامه‌ریزی سفرهای خود مدنظر قرار دهند.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد که از شکیبایی و همراهی مسافران گرامی سپاسگزاریم.

 

