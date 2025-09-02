محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود با تبریک آغاز امامات امام زمان (عج)، گفت: از خداوند متعال میخواهیم امر فرج امام زمان (عج) را تسریع بخشد تا جهان از سیطره ظلم بیعدالتی و قساوت رهایی یابد که تنها گوشهای از آن را در نسل کشی غزه شاهد هستیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی همچنین با تبریک قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال کشورمان در مسابقات جهانی، گفت: با وجود این جوانان پرتلاش و خستگیناپذیر که حد و مرزی برای موفقیت نمیشناسند، آینده ایران عزیزمان درخشان خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای دولت انقلابی کشور دوست و برادر یمن را به ملت قهرمان یمن تسلیت میگویم و حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به صنعا را محکوم میکنیم و این ضایعه را به ملت قهرمان یمن تسلیت میگویم.
رژیم صهیونی در دریای از خون بیگناهان غرق خواهد شد
وی افزود: باند جنایتکار حاکم بر سرزمینهای اشغالی به غلط تصور میکند که با ارتکاب جنایتهای بیشتر راهی به رهایی خواهد یافت اما ترور و کشتار جمعی و نسل کشی هیچ جنایتکاری را رستگار نکرده است. این قطعی است که سرانجام رژیم نسل کش و تروریست صهیونی در دریای از خون صدها هزار بی گناهی که به شهادت رسیده اند، غرق خواهد شد و مایه عبرت حامیان خود قرار خواهد گرفت.
توسعه و امنیت ایران و چین به یکدیگر گره خورده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ایران و چین، دو تمدن کهن آسیایی با پیوندهای تاریخی عمیق و دیرینه ظرفیت بیمانندی برای تامین صلح و امنیت پایدار و شکلدهی به نظم منطقهای و جهان عادلانهتر و و تحقق چند جانبه گرایی دارند؛ همانطور که رئیس جمهور چین در سخنرانی دیروز خود تاکید کرد «ما باید نیرویی برای ثبات در این دنیای بی ثبات باقی بمانیم، ما باید به برچیدن دیوارها ادامه دهیم نه ساختن آنها. ما باید به دنبال ائتلاف باشیم نه جدایی.»
وی ادامه داد: توسعه و امنیت ایران و چین به لحاظ تاریخی و ژئوپولیتیک به یکدیگر گره خورده است و تهران و پکن از این موضوع به خوبی آگاهند که سرنوشت مشترک جهانی پایه و اساس نظم نوین بین المللی خواهد بود.
قالیباف بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به جد معتقد است که همکاریهای ایران و چین در تمام سطوح مورد توافق باید از سطح حرف به عرصه عمل برسد. مجلس اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را فرصت تاریخی برای مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت همکاریهای عملیاتی در حوزههای امنیتی اقتصادی و زیرساختی میداند و رفع موانع بروکراتیک و قانونی پیشروی اجرای توافق جامع راهبردی و پروژههای مشترک را اولویت اصلی خود قرار داده است. ابتکار کمربند و راه، چارچوب پیشبرنده این همکاری هاست.
همکاریهای ایران و چین میتواند نقش تعیین کنندهای در صلح و ثبات منطقهای ایفا کند
وی همچنین بیان کرد: ما به طور کامل از تلاشهای مجدانه رئیس جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان در این اجلاس برای ارتقاء سطح تعاملات در بخشهای مختلف بین دو کشور و با سایر کشورهای عضو و ناظر حمایت میکنیم و بر این باوریم که همکاریهای ایران و چین به عنوان دو عضو کلیدی سازمان شانگهای میتواند نقش تعیین کنندهای در صلح و ثبات منطقهای ایفا کند.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به اقدامِ تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی شدن مکانیزم ماشه، برخی نگرانیها را برای مردم ایجاد کرده است.
سه کشور اروپایی حق فعال کردن مکانیزم ماشه را ندارند
وی افزود: مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کردند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم به صورت رسمی بر آن تصریح کردهاند؛ روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام حق فعال کردن مکانیزم پاراگراف ۳۷ برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیر قانونی فرایند بازگرداندن قطعنامهها را آغاز کردهاند.
تصمیم واحد نظام برای بازدارندگی در مقابل مکانیزم ماشه به زودی اعمال و اعلام میشود
رئیس مجلس تاکید کرد: لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای این اقدام غیر قانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیزم ماشه شود. تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعمال و اعلام میشود.
قطعنامههای سازمان ملل کاغذ پاره نیستند اما پیامدهای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران ندارد
قالیباف اضافه کرد: اما آنچه امروز مهمتر به نظر میآید روشن کردن این نکته است که بر خلاف فضاسازیهای شدیدی که دشمن ایجاد کرده، قطعنامههای تحریمی سازمان ملل علی رغم اینکه کاغذ پاره نیستند اما پیامدهای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت البته این مسئله در صورتی است که با تبیین مناسب، بار روانی ناشی از فضاسازی دشمن را مدیریت کند.
وی توضیح داد: اولین دلیل این است که تحریمهای اقتصادی ذکر شده در این قطعنامهها، به فعالیتهای هستهای ایران مرتبط است و بسیار کم اثرتر از تحریمهای عمومی با مصادیق بسیار زیادی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است به عبارت دیگر با بازگشت قطعنامههای سازمان ملل تحریمهای اقتصادی جدیدی نیست که به تحریمهای فعلی اضافه شود.
آمریکا نتوانسته مانع فروش نفت ایران شود
قالیباف افزود: دلیل دوم این است که با پیگیری نهاد اوفک از جانب دولت زیادهخواه آمریکا، تحریمهای یکجانبه این کشور به شکل حداکثری اجرایی میشود که البته ما شاهد هستیم با همه پیگیریها از جانب آمریکا، این کشور نتوانسته مانع فروش نفت ایران شود و تجارت خارجی ما علی رغم چالشها و موانع جریان دارد این در حالی است که تحریمهای سازمان ملل به نسبت تحریمهای یک جانبه آمریکا، گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد.
رئیس مجلس بیان کرد: ممکن است عدهای اهمیت بازگشت قطعنامههای تحریمی علیه ایران را در ایجاد زیرساخت حقوقی بینالمللی برای تحریمهای آمریکا بدانند و مدعی شوند که این زیرساختهای قانونی باعث میشود که تحریمهای آمریکا موثرتر از قبل اجرایی شود؛ توضیح دادم که از نظر حقوقی این قطعنامهها شامل تحریمهای کم شدتی هستند و شامل تحریم صادرات نفت ایران نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد: اما آنچه جای تردید در نادرست بودن ادعای ایجاد زیرساخت حقوقی برای تحریمهای آمریکا باقی نمیگذارد، غیر قانونی دانستن مکانیزم ماشه توسط روسیه و چین به عنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است که به نبودن مشروعیت قانونی تلاش اروپایی منجر میشود و باعث میشود بخش مهمی از جامعه بین الملل در اجرایی شدن این تحریمها جدیت نداشته باشد.
قالیباف اضافه کرد: همچنین دشمن با فضاسازی، اعمال مکانیسم ماشه را رفتن ذیل فصل هفتم سازمان ملل و مقدمه جنگ علیه ایران معرفی کرده است. این ادعا در حالی است که اولا جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که دشمن برای جنگ نیازی به قطعنامهی سازمان ملل نمی بیند، ثانیا در این قطعنامهها اشارهای به ماده ۴۲ منشور ملل متحد ندارد که زمینه ساز توسل به زور است و برای این امر نیاز به قطعنامهی جدیدی است که با وتوی کشورهای چین و روسیه روبرو خواهد شد.
توان دفاعی ما در وضعیت بازدارنده ای قرار دارد
وی بیان کرد: آنچه برای عدم حمله دشمن مهم است نه مکانیسم ماشه بلکه حفظ انسجام ملی و افزایش توان نظامی ایران است. به لطف تلاش های صورت گرفته توان دفاعی ما در وضعیت بازدارنده ای قرار دارد به همین جهت حفظ انسجام ملی در برابر دشمن و ایجاد آرامش در مردم توسط همه مسئولین و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از مصادیق آن تبیین میزان اثرات واقعی فعال شدن مکانیسم ماشه است.
رئیس مجلس تاکید کرد: در همین راستا همه مسئولین کشور مخصوصا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت خانههای مختلف دولت، تحلیلگران وکارشناسان حوزه بینالملل و اقتصاد لازم است که با تبیین دقیق، کم اثر بودن بازگشتن قطعنامه های سازمان ملل را برای جامعه روشن کنند تا دشمن نتواند برساخت رسانهای نادرستی از مکانیسم ماشه، ایجاد کند و بتوان آثار روانی منفی این مساله را مدیریت کرد.
