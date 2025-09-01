En
مادورو: با بزرگ‌ترین تهدید در یکصد سال اخیر روبرو شده‌ایم

«نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا «تهدید جنایتکارانه و خونین» واشنگتن را محکوم کرد و گفت که هشت کشتی نظامی آمریکا با «یک هزار و ۲۰۰ موشک» کشور وی را هدف‌گیری کرده‌اند.
مادورو: با بزرگ‌ترین تهدید در یکصد سال اخیر روبرو شده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری فرانسه، مادورو دوشنبه به وقت محلی در یک کنفرانس خبری که با حضور مقام‌های دولتی و نظامی ونزوئلا و خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، اظهار کرد که «هشت کشتی نظامی با یک هزار و ۲۰۰ موشک و یک زیردریایی، ونزوئلا را هدف‌گیری کرده‌اند» و بدین ترتیب این کشور آمریکای لاتین با «با بزرگ‌ترین تهدیدی که قاره ما در یک صد سال اخیر به خود دیده، روبرو است.»

وی با بیان اینکه «چنین وضعیتی هرگز دیده نشده است» افزود که ونزوئلا یک کشور مسالمت‌جو است اما هرگز در برابر تهدیدها تسلیم نخواهد شد.

تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته و واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه ناو و بیش از چهار هزار تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد.

یک منبع آمریکایی سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ۲ کشتی جنگی دیگر به آبهای دریای کارائیب بفرستد.

دولت ونزوئلا پس از اعزام سه ناوشکن آمریکایی به نزدیکی آبهای این کشور کشتی‌های جنگی و پهپادهایش را یرای گشتزنی عازم مناطق ساحلی کرد.

واشنگتن همچنین اخیراً جایزه خود برای دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به‌اتهام مواد مخدر را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است.

آمریکا مادورو و «دیوسدادو کابلو» وزیر کشور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و هدایت گروه «د لوس سولس» (کارتل خورشید) متهم کرده که واشنگتن آن را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است.

مادورو آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده و به دنبال جذب هزاران شبه‌نظامی بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا هفته جاری اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، چهار میلیون و پانصد هزار شبه نظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد.

