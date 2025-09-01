انصارالله: غافلگیرهای‌ واقعی برای اسرائیل در راه است

به گزارش تابناک به نقل از مهر، «ضیفالله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد: ما غافلگیریهای واقعی داریم که نه دوست و نه دشمن انتظار آن را ندارند و ذخایر نظامی ما دارای تواناییهای فوقالعادهای هستند.
الشامی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما غافلگیریهای زیادی داریم و صنعا تاکتیکهای جدید و راهبردهای پیشرفتهای در همه زمینهها دارد.
این عضو ارشد انصارالله خاطرنشان کرد: اگر تواناییها و امکانات ما فراهم بود، میتوانستیم از دریاها عبور کنیم و به جهاد در فلسطین برسیم.
اظهارات «ضیفالله الشامی» در حالی است که پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» عصر امروز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که یک پهپاد از یمن به سرزمینهای اشغالی شلیک شده و سامانههای دفاعی در حال رهگیری آن هستند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در خبری مشابه به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: شلیک یک پهپاد از یمن به سمت اسرائیل را رصد کردهایم و هنگامی که نزدیک شود، برای مقابله با آن تلاش خواهیم کرد.
برخی منابع عبری نیز اعلام کردند که تعداد زیادی از پهپادها از یمن به سمت سرزمینهای اشغالی به پرواز درآمده و طی ساعات آینده (۶ تا ۸ ساعت) به مقصد خواهند رسید و پس از آن نیز احتمال حمله موشکی وجود دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید