تیم ملی فوتبال ایران که پیش‌تر در دیدار نخست خود در تورنمنت کافا افغانستان را شکست داده بود، حالا به دومین برد متوالی خود رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز، دوشنبه در ورزشگاه حیصار شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. شاگردان امیر قلعه‌نویی اکنون با ۶ امتیاز، صدرنشین گروه B هستند.

گل‌های تیم ملی ایران را امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۵۹، علی علیپور در دقیقه ۸۹ و مهدی طارمی در دقیقه ۶+۹۰ به ثمر رساندند.

در این مسابقه، پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدامین حزباوی، روزبه چشمی، محمد نادری، امید نورافکن، مهدی هاشم‌نژاد، مهران احمدی، امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. ابوالفضل جلالی، علیرضا جهانبخش، علی علیپور، آریا یوسفی و مهدی طارمی هم در ادامه به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدند.

