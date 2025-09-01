En
پیروزی ۳۰ دقیقه‌ای ایران مقابل هند

تیم ملی ایران با سه گل توانست هند را در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ از پیش رو بردارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۴۵
1370 بازدید

تیم ملی فوتبال ایران که پیش‌تر در دیدار نخست خود در تورنمنت کافا افغانستان را شکست داده بود، حالا به دومین برد متوالی خود رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز، دوشنبه در ورزشگاه حیصار شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. شاگردان امیر قلعه‌نویی اکنون با ۶ امتیاز، صدرنشین گروه B هستند.

گل‌های تیم ملی ایران را امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۵۹، علی علیپور در دقیقه ۸۹ و مهدی طارمی در دقیقه ۶+۹۰ به ثمر رساندند.

در این مسابقه، پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدامین حزباوی، روزبه چشمی، محمد نادری، امید نورافکن، مهدی هاشم‌نژاد، مهران احمدی، امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. ابوالفضل جلالی، علیرضا جهانبخش، علی علیپور، آریا یوسفی و مهدی طارمی  هم در ادامه به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدند.

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال کشورمان در شرایطی پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل افغانستان موفق به کسب دومین پیروزی خود در مسابقات کافا شد که تا دقیقه ۵۹ موفق به باز کردن دروازه هندوستان نشده بودند و هر سه گل در ۳۰ دقیقه پایانی بازی توسط امیرحسین حسین‌زاده، علی علیپور و مهدی طارمی به ثمر رسید.

