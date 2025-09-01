ایرج صغیری درگذشت

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u061b \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a: \u067e\u062f\u0631\u0645 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u062f\u0647\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631) \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0627\u0628\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0627\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.