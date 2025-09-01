En
سقوط بیت‌کوین به ۱۰۸ هزار دلار

قیمت بیت‌کوین از پایین‌ترین سطح ۱۰۷ هزار و ۳۵۲ دلار، موج جدیدی از افزایش را آغاز و از سطوح مقاومت ۱۰۸ هزار دلاری عبور کرده است.
| |
به گزارش تابناک؛ قیمت بیت‌کوین از سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی عبور کرد که مرتبط با افت کلیدی از بالاترین سطح نوسانی ۱۱۳ هزار و ۴۵۷ دلار به پایین‌ترین سطح ۱۰۷ هزار و ۳۵۲ دلار بود. با این حال، فروشندگان نزدیک به ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ دلار فعال ماندند و مانع از افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین شدند.

در نمودار ساعتی، شکستی در زیر خط روند صعودی با حمایت ۱۰۸ هزار و ۴۵۰ دلار رخ داد. اکنون بیت‌کوین زیر ۱۰۹ هزار دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. مقاومت فوری در روند صعودی نزدیک به سطح ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ دلار و اولین مقاومت کلیدی نزدیک به سطح ۱۱۰ هزار دلار است. مقاومت بعدی می‌تواند ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار یا سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰ درصد از افت کلیدی از سقف نوسانی ۱۱۳ هزار و ۴۵۷ دلار به کف قیمت ۱۰۷ هزار و ۳۵۲ دلار باشد.

بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار ممکن است قیمت را صعودی و سطح مقاومت ۱۱۲ هزار دلار را آزمایش کند. هرگونه افزایش بیشتر ممکن است قیمت را به سمت سطح ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار هدایت کند و هدف اصلی قیمت ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار باشد.

سایت می‌ترد گزارش کرد، اگر قیمت بیت‌کوین نتواند از مقاومت در سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند کاهش جدید را آغاز کند. حمایت فوری نزدیک به سطح ۱۰۸ هزار دلار و اولین حمایت اصلی نزدیک به سطح ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار و همچنین سطح حمایت بعدی نزدیک به سطح ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ دلار است.

هرگونه ضرر بیشتر ممکن است قیمت را در کوتاه مدت به سمت سطح حمایت ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ دلار سوق دهد. سطح حمایت اصلی در ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد که قیمت بیت‌کوین در صورت شکسته شدن این سطح، ممکن است به شدت کاهش یابد.

به‌روزرسانی قیمت ارز‌های دیجیتالی در روز دوشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۱۰۸ هزار و ۷۳ دلار و ۳۰ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۴۰ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۴۴۰۱.۷۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۸۱ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۵ درصد کاهش

۴- ریپل

قیمت: ۲.۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۲۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۹۹ درصد کاهش

۵- بایننس

قیمت: ۸۵۴.۰۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۵۸ درصد کاهش

۶- سولانا

قیمت: ۱۹۹.۱۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۳ درصد کاهش

۷- یو اس دی کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش

۸-ترون

قیمت: ۰.۳۳۷۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۹ درصد کاهش

