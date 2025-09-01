En
‌فرزین: ‌نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند

‌رئیس‌کل بانک مرکزی‌ گفت: امروز بخش عمده ارز کشور با نرخ ۷۰ هزار تومان توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و کالاهای اساسی نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جریان سفر به تبریز و بازدید از کارخانه تراکتورسازی ایران با اشاره به اهمیت این مجموعه برای تبریز و کشور، اظهار داشت: تراکتورسازی تبریز نماد توانمندی داخلی و افتخاری ملی است و بانک مرکزی در مسیر رفع مشکلات و توسعه این مجموعه حمایت جدی خواهد داشت.

وی با اشاره به نشست مشترک با مدیرعامل تراکتورسازی و مدیران بانکی گفت: در این جلسه سه موضوع اصلی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: نخستین مسئله، نیاز کشاورزان به تسهیلات برای خرید تراکتور بود؛ چرا که بسیاری از کشاورزان توانایی خرید نقدی ندارند. در این زمینه دو راهکار مشخص اتخاذ شد، نخست آنکه مجوز لیزینگ تراکتورسازی که پیش‌تر درخواست شده بود، ان‌شاءالله تا پایان ماه جاری صادر و این سازوکار عملیاتی می‌شود.

فرزین خاطرنشان کرد: دومین راهکار نیز طراحی کارت رفاهی ویژه خرید تراکتور با الگوبرداری از کارت رفاهی بانک رفاه است که مقرر شد با مسئولیت مدیرعامل بانک تجارت و با همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شود. جزئیات این طرح طی هفته آینده در نشستی با حضور نمایندگان کارخانه، بانک مرکزی و بانک تجارت نهایی خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی در ادامه افزود: موضوع دوم که در این جلسه مطرح شد، مربوط به مسائل ارزی کارخانه بود. تراکتورسازی سال گذشته حدود ۶۰ میلیون دلار صادرات داشته، اما نیاز ارزی کل این مجموعه حدود ۱۹۰ میلیون دلار است. از این میزان، ۸۰ میلیون دلار مربوط به خود تراکتور و مابقی برای محصولات جدید است. هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار از نیاز‌های ارزی در صف تخصیص قرار دارد که بانک مرکزی متعهد شد به سرعت این ارز را تأمین کند تا مشکل کارخانه برطرف شود.

فرزین با بیان اینکه تراکتورسازی تبریز امروز به حدود ۱۰۰ درصد تولید داخلی رسیده است، تأکید کرد: این موفقیت یک افتخار ملی است و بانک مرکزی تلاش می‌کند با حمایت از این مجموعه، شرایطی فراهم شود تا هم مجموعه توسعه یابد و هم اشتغال و تولید بیشتری برای کشور ایجاد کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر عمدتاً ناشی از عوامل انتظاری و فضای روانی بازار بوده است؛ همانند تجربه شب عید که نرخ ارز و سکه در بازار غیررسمی افزایش یافت، اما پس از آرام شدن شرایط سیاسی دوباره کاهش پیدا کرد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: امروز بخش عمده ارز کشور با نرخ ۷۰ هزار تومان توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و کالا‌های اساسی نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این نرخ‌ها هیچ تغییری نداشته و برنامه‌ای هم برای تغییر آنها وجود ندارد.

وی در پایان گفت: نرخ‌های بالاتر بیشتر مربوط به بازار غیررسمی است که تأمین ارز قاچاق و خروج سرمایه را پوشش می‌دهد و ارتباطی با نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور ندارد.

فرزین بانک مرکزی ارز
