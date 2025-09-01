En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار عارف: ما هنوز برگ اول‌مان را رو نکرده‌ایم

معاون اول رئیس جمهور گفت: ما خواهان جنگ نیستیم و هرگز آغازگر آن نبوده‌ایم؛ اما امروز از حیث آمادگی، وضعیت کشور بسیار متفاوت از گذشته است.اگر دشمن هوس کند یک بار دیگر شیطنتی را تکرار کند، به نظر من این بار سیلی جانانه‌تری خواهد خورد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۰۱
| |
5 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما گفت: در همه جنگ‌های شیمیایی، تجهیزات از کجا تأمین می‌شد؟ مگر نه اینکه از کشور‌های اروپاییِ به‌اصطلاح متمدن، به‌ویژه آلمان متمدن؟ چه اتفاقی افتاد که همین کشور‌ها توانستند مردم ما را زیر فشار قرار دهند و به زانو درآورند؟ اما مردم ما در برابر آن جنایات ایستادند و تسلیم نشدند.» وی افزود: امروز همان مردم، همان نسل، تجربه ۸ سال دفاع مقدس را دارند، تجربه تحریم‌ها را دارند، و با همین تجربه‌هاست که با هرگونه حربه دشمن مقابله خواهند کرد. اگر دشمن هوس کند یک بار دیگر شیطنتی را تکرار کند، به نظر من این بار سیلی جانانه‌تری خواهد خورد.» عارف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال جنگ نیست، گفت: ما خواهان جنگ نیستیم و هرگز آغازگر آن نبوده‌ایم؛ اما امروز از حیث آمادگی، وضعیت کشور بسیار متفاوت از گذشته است. حتی برخی از اشکالات و ضعف‌هایی که در دوران دفاع مقدس با آن مواجه بودیم، خوشبختانه امروز جبران شده است. گاهی وقتی پیشرفت‌ها را می‌بینیم، باورش برای خودمان هم سخت است. مشکلی که قبلاً تصور می‌شد رفع آن یک سال زمان نیاز دارد، امروز به‌سرعت حل می‌شود. الحمدلله اوضاع خوب است.» عارف بر حفظ آرامش عمومی تأکید کرد و گفت: امروز وضعیت امنیتی کشور مناسب است، نیرو‌های ما در آمادگی کامل به‌سر می‌برند و مهم‌تر از همه اینکه مردم عزیز ما، که صاحب این نظام و کشور هستند، باید آرامش خود را حفظ کنند.»

عارف در ادامه گفت: غربی‌ها تحریم‌های ظالمانه آمریکا را دیدند حالا مکانیسم ماشه را فعال کنند ببیند چه چیزی در می‌آید؛ آخرین برگ شان را هم رو کنند؛ ما هنوز برگ اول مان را هم رو نکردیم. وی افزود: غربی‌ها یک بار دیگر می‌خواهند مردم ما را امتحان کنند حرفی نداریم ولی عقل سلیم حکم می‌کند از یک سوراخ صد بار گزیده نشود. وی در پایان گفت: غرب در طول سال‌های گذشته تا امروز در هیچ صحنه‌ای تحلیل درستی نداشت؛ در جنگ ۸ ساله هر جنایتی که از آلمان متمدن و کشور‌های اروپایی متمدن می‌آمد ولی آیا توانستند مردم ما را به زانو در آورند!

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف صداوسیما جنگ
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YvV
tabnak.ir/005YvV