به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما گفت: در همه جنگ‌های شیمیایی، تجهیزات از کجا تأمین می‌شد؟ مگر نه اینکه از کشور‌های اروپاییِ به‌اصطلاح متمدن، به‌ویژه آلمان متمدن؟ چه اتفاقی افتاد که همین کشور‌ها توانستند مردم ما را زیر فشار قرار دهند و به زانو درآورند؟ اما مردم ما در برابر آن جنایات ایستادند و تسلیم نشدند.» وی افزود: امروز همان مردم، همان نسل، تجربه ۸ سال دفاع مقدس را دارند، تجربه تحریم‌ها را دارند، و با همین تجربه‌هاست که با هرگونه حربه دشمن مقابله خواهند کرد. اگر دشمن هوس کند یک بار دیگر شیطنتی را تکرار کند، به نظر من این بار سیلی جانانه‌تری خواهد خورد.» عارف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال جنگ نیست، گفت: ما خواهان جنگ نیستیم و هرگز آغازگر آن نبوده‌ایم؛ اما امروز از حیث آمادگی، وضعیت کشور بسیار متفاوت از گذشته است. حتی برخی از اشکالات و ضعف‌هایی که در دوران دفاع مقدس با آن مواجه بودیم، خوشبختانه امروز جبران شده است. گاهی وقتی پیشرفت‌ها را می‌بینیم، باورش برای خودمان هم سخت است. مشکلی که قبلاً تصور می‌شد رفع آن یک سال زمان نیاز دارد، امروز به‌سرعت حل می‌شود. الحمدلله اوضاع خوب است.» عارف بر حفظ آرامش عمومی تأکید کرد و گفت: امروز وضعیت امنیتی کشور مناسب است، نیرو‌های ما در آمادگی کامل به‌سر می‌برند و مهم‌تر از همه اینکه مردم عزیز ما، که صاحب این نظام و کشور هستند، باید آرامش خود را حفظ کنند.»

عارف در ادامه گفت: غربی‌ها تحریم‌های ظالمانه آمریکا را دیدند حالا مکانیسم ماشه را فعال کنند ببیند چه چیزی در می‌آید؛ آخرین برگ شان را هم رو کنند؛ ما هنوز برگ اول مان را هم رو نکردیم. وی افزود: غربی‌ها یک بار دیگر می‌خواهند مردم ما را امتحان کنند حرفی نداریم ولی عقل سلیم حکم می‌کند از یک سوراخ صد بار گزیده نشود. وی در پایان گفت: غرب در طول سال‌های گذشته تا امروز در هیچ صحنه‌ای تحلیل درستی نداشت؛ در جنگ ۸ ساله هر جنایتی که از آلمان متمدن و کشور‌های اروپایی متمدن می‌آمد ولی آیا توانستند مردم ما را به زانو در آورند!