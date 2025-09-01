کلید قدرت به دست استانداران رسید!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور از واگذارات اختیارات بیشتر رئیسجمهور به استانداران سراسر کشور خبر داد و درباره جزئیات بیشتر اظهار کرد: این مسئولیت را رئیسجمهور دو ماه پیش به معاونت حقوقی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی محول کردند.
وی افزود: در این دو ماه با کار فشرده خوشبختانه مجموعه اختیارات که از سوی دولت به استانداران، شورای تأمین و شورای برنامهریزی استان و سایر شوراها و مدیران قابل واگذاری است، احصا و مشخص شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: البته در تمام واگذاری اختیارات و مسئولیتها به استانها، شخص استاندار به عنوان نماینده عالی دولت ناظر و راهبر هستند و برخی اختیارات نیز خاصتاً به خود استاندار و اگذار شده که دستگاه دیگری متولی نبوده است.
وی گفت: هفته گذشته این اختیارات را به هیئت دولت بردیم که دو سوم آن تصویب و یک سوم آن نیز باقی مانده و هفته آینده تصویب و با دستور رئیسجمهور، بخش سوم نیز تا یکی دو هفته دیگر ابلاغ میشود.
انصاری بیان کرد: بخشی از تصمیمات نیز وزرا اختیار تفویض اختیار به مدیر استانی را دارند و نیازی به مصوبه دولت ندارد.
وی از احصای همه اختیارات مغفول مانده خبر داد و اظهار داشت: ۱۶ مورد اختیارات مهم دیگر شناسایی شده، اما نیازمند مصوبه مجلس است که لایحه آن در حال آماده شدن است. اگر سران قوا موافقت کنند، مصوب و پس از ابلاغ به استانها، باید اجرایی شود. با این کار دیگر وقت و زمان رئیسجمهور صرف موارد جزئی نمیشود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه استانداران و مدیران باید آماده خیزش و حرکت رو به جلو و ابتکار عمل باشند، یادآور شد: در قالب این مصوبه، استانداران استانهای مرزی اختیارات ویژهای برای تبادلات با کشورهای همسایه، جذب سرمایه و ایجاد بازارچه خواهند گرفت.
انصاری اعلام کرد: قرار است وزیر کشور هر شش ماه یکبار نتیجه این اختیارات را رصد و گزارش آن را به دولت بدهد و در صورت نیاز به اصلاح، روند به خوبی طی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید