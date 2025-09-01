En
فرزند شهید صیاد شیرازی: پیگیر محاکمه منافقین هستیم

فرزند شهید صیاد شیرازی گفت: خواسته خانواده های قربانیان ترور از مسئولین بعد از سال‌ها، رسیدگی با صبر و حوصله به پرونده‌ منافقین و محاکمه یکایک مجرمان است.
فرزند شهید صیاد شیرازی: پیگیر محاکمه منافقین هستیم

در جلسه اخیر دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین حجت الاسلام مداح وکیل شکات در بخشی از سخنان خود از برخی فشارها برای اتمام هرچه سریعتر این دادگاه سخن گفت و با اشاره به این موضوع، از نگرانی و ناراحتی خانواده های شهدای ترور، آسیب دیدگان و جانبازان ترور خبر داد.  

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این در حالی است که تاکنون 37 جلسه از این دادگاه برگزار شده اما به نظر می رسد با توجه اسناد افشا شده و روشنگری‌هایی که در این دادگاه نسبت ماهیت منافقین انجام گرفته و تاثیر آن بر افزایش موج نفرت عمومی نسبت به این گروهک، منافقین دست به کار شده‌اند تا از طریق مرتبطین داخلی و عناصر نفوذی  فشارها برای اتمام این دادگاه را افزایش دهند.

در همین رابطه مهدی صیاد شیرازی فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و عوامل برگزاری این دادگاه که پس از 40 سال درحال برگزاری بوده، با گلایه از دست‌های پیدا و پنهانی که قصد متوقف کردن برگزاری جلسات این دادگاه و اتمام زودهنگام آن را دارند، این فشارهای غیرموجه را حاصل ممانعت از محاکمه و بررسی دقیق پرونده مملو از جنایات این گروهک خبیث دانست.

فرزند شهید صیاد شیرازی با گلایه از فشارهای متعدد بر روی عوامل دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین جهت اتمام هرچه زودتر این پرونده اظهار داشت: سال‌هاست خانواده‌های شهدا و قربانیان ترور در انتظار روزی هستند که جنایتکاران گروهک منافقین در برابر عدالت قرار گیرند. امروز دستگاه قضایی گامی مهم در دادخواهی خون شهیدان و آسیب های وارده بر جانبازان حوادث تروریستی که مسبب آن منافقین بوده اند برداشته، لازم است جلادان قاتل پدرم و دیگر شهدا هر چه سریع‌تر دستگیر و محاکمه شوند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم روشنگری بیشتر درباره جنایات منافقین خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم این است که این گروهک تلاش می‌کند خود را مسلمان و معتقد به برخی اصول نشان دهد، درحالی که اعضای سازمان مجاهدین مسلمان نبودند؛ نمی‌شود هم وابسته به دشمن بود و هم مدعی اسلام شد. اقدامات این گروه با اصول اسلام و حتی انسانیت در تضاد کامل است و باید حقایق جنایات آنان به‌طور کامل برای افکار عمومی جامعه آشکار گردد. این دادگاه نه تنها فرصتی برای شنیدن صدای دادخواهی خانواده‌های قربانیان است، بلکه آزمونی برای جامعه جهانی در اثبات صداقت در مبارزه با تروریسم نیز به شمار می‌آید. 

صیاد شیرازی در پایان گفت: فشارها برای توقف دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین یک امرطبیعی است برای اینکه مانع از محاکمه این سازمان مخوف و جنایتکار شود به همین دلیل می بایست دادگاه همچنان که تا به امروز بادقت و قوت، بر اساس عدالت و مستقل به پرونده ها رسیدگی کرده است، تا به نتیجه رسیدن پرونده و صدور حکم این روند را ادامه دهد. خواسته ما هم از مسئولین بعد از سال‌ها، رسیدگی با صبر و حوصله به این پرونده‌ها و محاکمه یکایک مجرمان و جبران خسارات مادی و معنوی ازطرف مجرمان پرونده است.

