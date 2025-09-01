En
نشست شانگهای پلاس با حضور پزشکیان آغاز شد

نشست شانگهای پلاس با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان آغاز شد.
نشست شانگهای پلاس با حضور پزشکیان آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش نشست شانگهای پلاس با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان آغاز شد.

 

