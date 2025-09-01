اظهار امیدواری پوتین به صلح با اوکراین

رئیس جمهور روسیه با اشاره به لزوم حل ریشه‌های بحران اوکراین، ابراز امیدواری کرد تفاهم‌های به‌دست‌آمده در نشست آلاسکا راه را برای صلح در اوکراین هموار کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز دوشنبه و در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در تیانجین چین سخنرانی و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل جهانی و منطقه‌ای مطرح کرد.

او در ابتدای سخنرانی خود گفت که «احترام به استقلال کشورها و سایر اصول سازمان ملل همچنان از اصول معتبر و استوار است».

رئیس‌حمهور روسیه با بیان اینکه «سرعت توسعه همکاری‌ها در چارچوب شانگهای چشمگیر است» افزود: تجارت بین کشورهای عضو شانگهای به طور فزاینده‌ای با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌شود.

پوتین همچنین گفت که سازمان همکاری شانگهای به طور مداوم نفوذ خود را در حل مسائل بین‌المللی افزایش می‌دهد و «سازمان همکاری شانگهای نیروی قدرتمندی برای ایجاد نظام چندقطبی واقعی جهانی است».

بنا بر این گزارش، پوتین در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع اوکراین اشاره کرد و گفت: روسیه معتقد است هیچ کشوری نباید امنیت خود را به قیمت امنیت کشور دیگر تأمین کند.

او با اشاره به نقش ناتو در بحران اوکراین گفت: تلاش‌های غرب برای کشاندن اوکراین به ناتو یکی از دلایل اصلی بحران اوکراین است.

پوتین درباره ریشه بحران اوکراین و یادآوری حوادث یورو میدان، گفت که این بحران نتیجه یک «کودتا در اوکراین» بوده و نه یک «حمله از جانب روسیه».

رئیس‌جمهور روسیه افزود که روسیه از تلاش‌های چین، هند و دیگر شرکا برای حل وضعیت اوکراین قدردانی می‌کند.

او تاکید کرد: برای حل پایدار بحران اوکراین، باید ریشه‌های اصلی آن مورد توجه قرار گیرد.

پوتین با اشاره به دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در آلاسکا گفت: تفاهم‌های به‌دست‌آمده در اجلاس آلاسکا راه را برای صلح در اوکراین هموار می‌کند.

او قول داد که همکاران خود در سازمان همکاری شانگهای را در مورد نتایج اجلاس با ترامپ در آلاسکا مطلع کند.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش پایانی سخنرانی خود تصریح کرد: گفت‌وگوها در شانگهای به ایجاد پایه‌های یک سیستم امنیتی جدید در اوراسیا کمک می‌کند تا جایگزین مدل‌های منسوخ اروپامحور و یوروآتلانتیک شود.