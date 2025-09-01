En
پزشکیان: طرح چین برای حکمرانی جهانی، مورد استقبال ایران است

ایران از ایجاد مراکز تخصصی امنیتی، مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سازوکارهای واکنش سریع و مرکز مطالعات راهبردی استقبال می‌کند.
پزشکیان: طرح چین برای حکمرانی جهانی، مورد استقبال ایران است

سازمان همکاری شانگهای نماد صلح‌خواهی در جهانی پر از بحران است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایران آماده ایفای نقش فعال در تضمین امنیت جمعی و گسترش همکاری‌هاست.

سازمان باید ۲ مسیر موازی را دنبال کند: «ضرورت صلح‌سازی» و «تقویت همکاری‌های مالی برای کاهش اثر تحریم‌ها».

ما در این ۲ زمینه چند پیشنهاد داریم:

تشکیل کمیته وزرای خارجه برای مدیریت بحران‌ها و واکنش فوری به نقض حاکمیت اعضا.

ابتکار «حساب‌ها و تسویه‌های ویژه شانگهای» برای کاهش وابستگی به دلار، استفاده از ارزهای دیجیتال بانکی و ایجاد صندوق سوآپ ارزی.

ایران از ایجاد مراکز تخصصی امنیتی، مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سازوکارهای واکنش سریع و مرکز مطالعات راهبردی استقبال می‌کند.

ایران با موقعیت ژئوپولیتیکی خود آمادگی دارد بستر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای را فراهم کند. بندر چابهار به‌زودی به شبکه ریلی سراسری متصل می‌شود و چین، آسیای مرکزی و افغانستان را به اقیانوس هند وصل می‌کند.

ایران اجرای راهبرد ۱۰ سالۀ توسعۀ شانگهای را فرصتی تاریخی برای همکاری در زیرساخت، انرژی، اقتصاد دیجیتال، محیط‌زیست، فرهنگ و علم می‌داند.

ایران از ابتکار حکمرانی جهانی رئیس‌جمهور چین حمایت می‌کند و آن را گامی برای جهانی عادلانه‌تر می‌داند.

 

